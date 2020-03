von Franziska Schwarz

Tischtennis: – Lukas Böhmer (FC 08 Bad Säckingen) und Hannah Marder (TTC Lauchringen) sind die Sieger der Jugend-Endrangliste im Bezirk Oberrhein. Beide wurden ihrer Favoritenrolle in der Altersklasse U18 beim Turnier in der Schopfheimer Vicemooshalle gerecht. In einigen Wochen treten sie gemeinsam mit den Erst- und Zweitplatzierten aller Altersklassen beim südbadischen Top16-Turnier an. Nur gegen seinen Vereinskameraden Tim Stemminger musste Böhmer eine Niederlage hinnehmen. Aufgrund des besseren Satzverhältnisses verwies er diesen dennoch auf den zweiten Platz.

Ohne Spielverlust blieb Hannah Marder vom TTC Lauchringen, die die Konkurrenz der Mädchen U18 für sich entschied. Mit nur drei verlorenen Sätzen sicherte auch sie sich ein Ticket für das südbadische Top16-Turnier.

Regionalsport Hochrhein Siege für Tischtennis-Nachwuchs des TTC Wehr und des FC 08 Bad Säckingen Das könnte Sie auch interessieren

Ergebnisse: Jungen, U18: 1. Lukas Böhmer (FC Bad Säckingen); 2. Tim Stemminger (FC 08 Bad Säckingen); 3. Henry Kuck (TTC Wehr). – U15: 1. Loris Scalzillo (SV Eichsel); 2. Lucas Diestelberger (TTC Wehr); 3. Lars Vetter (TSV Kandern). – U14: 1. Andi Müller (SV Nollingen); 2. Marek Ludwig (SV Nollingen); 3. Julius Ruch (TTC Laufenburg). – U13: 1. Julian Schmidt-Wellenburg (TTC Lauchringen); 2. Felix Kammerlander (TTC Wehr); 3. Johan Schamagl (TTC Lauchringen). – U12: 1. Felix Petraschka (SV Nollingen); 2. Julian Bär (TTC Lauchringen); 3. Apostolos Christoforou (TTC Schopfheim/Fahrnau). – U11: 1. Moritz Ruch (TTC Laufenburg); 2. Bjarne Nienhaus (TTC Wehr); 3. Nelson Musolt (TTC Schopfheim/Fahrnau).

Mädchen, U18: 1. Hannah Marder (TTC Lauchringen); 2. Lara Himmelsbach (TTC Wehr); 3. Celina Schmidt (TTC Hasel). – U15: 1. Shania Rotaru (TTC Wehr). – U14: 1. Luisa Guldenschuh (ESV Weil); 2. Lilli Mayer (ESV Weil). – U13: 1. Yara Seitz (FC 08 Bad Säckingen). – U12: 1. Vanessa Völkel (FC 08 Bad Säckingen); 2. Talea Ebert (TTC Hasel). – U11: 1. Sophia Kuck (TTC Wehr); 2. Anna Schall (TTC Lauchringen); 3. Luisa Riedl (FC 08 Bad Säckingen).