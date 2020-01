Biathlon: – Zu Spitzenplätzen hat es weder dem Bad Säckinger Fabian Kaskel vom SC Todtnau noch Emilie Behringer vom SC Todtmoos gereicht. Für die beiden Biathlon-Talente vom Hochrhein und vom Hotzenwald ist aber schon die Teilnahme an der Junioren-WM der Biathleten in Lenzerheide/Schweiz ein großer Erfolg.

Beim Sprintwettbewerb am Freitag über 7,5 Kilometer reichte es Kaskel, der mit seinen 16 Jahren einer der Jüngsten im Feld ist, in die erste Hälfte des Felds. Am Ende war es der 47. Platz bei 105 „Finishern“. Zwei Fehler beim ersten Schießen verhinderten eine noch bessere Platzierung. Dafür blieb er beim zweiten Schießen fehlerfrei. Immerhin war er der drittbeste Deutsche im Ziel. Auf den neuen Weltmeister Aleksei Kovalev auf Russland fehlten Kaskel 2:14,8 Minuten.

Vor dem Start: Emilie Behringer vom SC Todtmoos reichte es beim WM-Sprint zu Rang 60. | Bild: Harald Deubert

Emilie Behringer, die am Dienstag noch über Bronze mit der Staffel jubeln durfte, leistete sich beim Sprint der weiblichen Jugend über sechs Kilometer insgesamt vier Schießfehler. Im Schlussklassement bedeutete dies den 60. Platz unter knapp hundert Teilnehmern. Ihr Rückstand auf Goldmedaillengewinnerin Linda Zingerle aus Italien betrug 2:54,1 Minuten.

Am Sonntag stehen im Schweizer Kanton Graubünden noch die Verfolgungsrennen an.