Biathlon: – Fabian Kaskel aus Bad Säckingen, aktueller Spitzenreiter im Deutschlandpokal seiner Altersklasse U17, wurde nach einem Trainingslager in Hochfilzen von Nachwuchs-Bundestrainer Zibi Szlufcik (52) für die anstehenden Weltmeisterschaften der Jugend und Junioren in Lenzerheide nominiert.

Regionalsport Hochrhein Doppelsieg für Lokalmatador Fabian Kaskel auf dem Notschrei Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinsam mit Fabian Kaskel wird auch die 18-jährige Emilie Behringer (SC Todtmoos) vom Skiinternat Furtwangen in Graubünden am Start sein. Das Duo reist direkt aus Österreich in die Schweiz, wo am Samstagabend die Eröffnungsfeier terminiert ist.

Die Wettkämpfe der Juniorinnen und Junioren werden dann am kommenden Montag, 27. Januar, mit den Einzelrennen eröffnet. Weiter geht‘s mit den Staffelwettbewerben am Mittwoch. Abgeschlossen werden die Wettbewerbe am Samstag, 1. Februar mit dem Sprint und am Sonntag, 2. Februar, mit dem Verfolgungsrennen.