Fußball Landesliga: FSV RW Stegen – FSV Rheinfelden 0:0.

SR: N. Nasser (Friesenheim). – Z.: 100.

Rheinfeldens Trainer Giuseppe Stabile war nach dem Punktgewinn beim haushohen Favoriten rund herum zufrieden. Er sagte kurz und knapp: „Gut.“ Er hatte seine Elf bestens auf den Verbandsliga-Absteiger und Tabellendritten eingestellt. „Und wir haben zum ersten Mal die Null gehalten“, freute sich Stabile.

In den ersten 20 Minuten hatten die Rheinfelder zwei dicke Möglichkeiten, um sogar in Führung zu gehen. Zwei Mal bot sich Jeremy Stangl die Chance, die Kugel im Netz unterzubringen. Ansonsten gab es auf beiden Seiten kaum Torchancen.

Die Defensive des FSV arbeitete gut. Rückkehrer Fabian Venturiero stabilisierte die Abwehr. Eine Bestnote und Stabiles Sonderlob verdiente sich Arianit Metaj. „Er war der beste Mann“, lobte der Trainer.

Regionalsport Hochrhein Erleichterung bei Trainer Michael Wasmer: Kader des SV 08 Laufenburg füllt sich allmählich wieder Das könnte Sie auch interessieren

Metaj hatte in der vergangenen Saison noch bei den Rheinfelder Kickers in der Kreisliga C gespielt und avanciert in Stabiles Team allmählich zum Leistungsträger.

Gegen Ende wurde der FSV etwas müde. Die Angriffsbemühungen ließen merklich nach. Stabile: „Zugegeben. Der Gegner hatte schon mehr vom Spiel, wir haben aber gut dagegen gehalten.“

Mit etwas Glück wäre Fatih Dogan mit einem Freistoß das Siegtor gelungen. der Ball war schon in Richtung Torwinkel unterwegs, aber der aufmerksame Stegener Torhüter Henning Brüstle parierte.

Stabile wollte in der Schlussphase nicht mehr auf bedingungslosen Angriff setzen: „Wir wollten den Punkt einfach mitnehmen.“ Mit dem beherzten Auftritt hat der FSV Rheinfelden mit Sicherheit ein bisschen was fürs Selbstvertrauen getan.

FSV Rheinfelden: Quintero – Veneturiero, Cascio (54. Smailji, 90.+1 Marra), Gashi, Salli – Strazzeri (87. Omerovic), Metaj, Jäger, Kittel – Dogan (71. Y. Cam), Stangl.