Fußball-Landesliga: – Während die Partie des SV RW Ballrechten-Dottingen gegen den FC Freiburg-St. Georgen wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorsorglich abgesetzt wurde, stehen der FSV Rheinfelden (14.) gegen Spitzenreiter SF Elzach-Yach und der SV 08 Laufenburg (2.) beim FSV RW Stegen (4.) fest im Terminkalender.

„Den Druck hat unserer Gegner. Für uns ist es ein Bonusspiel. Wir können nur gewinnen“, freut sich Trainer Giuseppe Stabile vom FSV Rheinfelden auf die Partie gegen Tabellenführer SF Elzach-Yach am Sonntag im Europastadion in Warmbach. Nach dem Sieg vor einer Woche beim SV RW Ballrechten-Dottingen sei das Selbstvertrauen da, um den Favoriten ein bisschen ärgern zu können. „Eine Mauertaktik geht bei uns nicht, höchstens eine kontrollierte Offensive“, deutet Stabile an, dass er seine Taktik nicht ändern will: „Wir wollen uns nicht verstecken. Je länger die Null steht, um so besser für uns.“

Ein großes Handicap ist, dass Neuzugang Nico Szyszka, der in den Vorbereitungsspielen einen starken Eindruck machte, für die komplette Rückrunde ausfällt. Er muss sich einer Becken-OP unterziehen. Wieder dabei sind dagegen Massimo De Franco und Yusuf Cam.

„Die ersten beiden Spiele nach der Winterpause waren nicht so gut. Jetzt müssen wir wieder zurück in die Spur finden“, hofft Trainer Michael Wasmer vom SV 08 Laufenburg auf einen Sieg im Verfolgerduell beim FSV RW Stegen. Wieder dabei ist Verteidiger Felix Zölle, der zuletzt für ein Spiel gesperrt war. Emanuel Esser ist angeschlagen, sein Einsatz noch unsicher.

19. Spieltag der Fußball-Landesliga mit SK-Tipps und Schiedsrichter-Ansetzungen:

Freitag, 18.30 Uhr:

SC Wyhl – SG Nordweil/Wagenstadt (Vorrunde: 3:2). – SR: Tobias Bartschat (Müllheim). – SK-Tipp: 3:1.

Samstag, 15.30 Uhr:

SV Kirchzarten – VfR Bad Bellingen (3:0). – SR: Jedediah Bartler ( Brigachtal). – SK-Tipp: 2:2.

FV Herbolzheim – Spvgg. Untermünstertal (1:1). – SR: Stefan Langeneckert (Appenweier). – SK-Tipp: 2:1.

16 Uhr:

SV Au-Wittnau – Freiburger FC II (2:2). – SR: Remigiusz Baran (Weil). – SK-Tipp: 2:0.

Sonntag; 11 Uhr:

VfR Hausen – FC Bad Krozingen (1:2). – SR: Marvin Maier (Windschläg). – SK-Tipp: 2:0.

13.30 Uhr:

FSV RW Stegen – SV 08 Laufenburg (1:2). –SR: Tobias Doering (Brigachtal). – SK-Tipp: 2:2.

15 Uhr:

FSV Rheinfelden – SF Elzach-Yach (0:4). – SR: Philipp Gaßner (Hattingen). – SK-Tipp: 1:2.