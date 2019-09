Fußball-Landesliga: SV Kirchzarten – FSV Rheinfelden 3:2 (1:0)

Tore: 1:0 (37.) Althauser; 1:1 (49./FE) Stangl; 1:2 (75.) Kittel; 2:2 (82.) Kanwischer; 3:2 (90.) Galic. – SR: Arne Grigorowitsch (Lahr). – Z.: 80.

(gew) Pech oder Unvermögen? Die Antwort fällt schwer. Der FSV Rheinfelden verlor auch sein sechstes Saisonspiel beim SV Kirchzarten und wartet weiter auf den ersten Punkt. „Wir schlagen uns jedes Mal selbst“, ärgerte sich auch Co-Trainer Gianni Masullo.

Regionalsport Hochrhein

Bis acht Minuten vor dem Ende war die Welt bei den Gästen noch in Ordnung. „Dann leisten wir uns wieder zwei Böcke, die der Gegner gnadenlos ausnutzt“, so Masullo. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging der SV Kirchzarten durch Sven Althauser in Führung. Nachdem Jeremy Stangl, der kurz nach Wiederanpfiff gefoult worden war, selbst per Strafstoß ausglich, lief es richtig rund bei den Gästen. Vincent Kittel gelang eine Viertelstunde vor Ende nach Vorlage von Julian Jäger sogar das 2:1. Der SV Kirchzarten schien am Boden, hatte keine Chance mehr – bis zur 82. Minute. Da nutzte Colin Kanwischer einen ersten individuellen Fehler der Gäste per Kopfball zum 2:2. Damit nicht genug: In der letzten Minute gelang Ilija Galic sogar noch das 3:2.

FSV Rheinfelden: Simon – Mutschler, Gashi, Metaj (80. F. Cam), Salli – Jäger, Kittel, Smailji (76. Schott), De Franco (58. B. Cam), Strazzeri – Stangl.