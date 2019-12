Fußball-Landesliga: – Einen hochkarätigen Neuzugang hat der vom Abstieg bedrohte Landesligist FSV Rheifnelden seinem Trainer Giuseppe Stabile unter den Weihnachtsbaum gelegt. Vom Verbandsligisten SV Weil kommt der 24-jährige Julien Tschira ins Europastadion. „Juien bietet mit seiner Qualität unserem Trainer eine neue Flexibilität im Spielsystem und stärkt somit unsere Verteidigung„, so Vorsitzender Patrick Da Rugna in seiner Pressemitteilung.

Julien Tschira sammelte schon als A-Junior überregionale Erfahrungen im Oberliga-Team des FV Lörach-Brombach, wurde in der Saison 2013/14 aber auch schon bei den Aktiven eingesetzt. Seine ersten beiden Aktivjahre erlebte er beim FC Bötzingen, der sich aber in der Saison 2015/16 aus der Verbandsliga zurückziehen musste. Im Sommer 2017 wechselte Tschira zum SV Weil, absolvierte in diesen zweieinhalb Spielzeiten 48 Spiele in der ersten und zweiten Mannschaft.

Neben Tschira freut sich Patrick Da Rugna über vorerst drei weitere Neuzugänge, die er bereits in trockenen Tüchern hat. Weitere Zugänge seien geplant.

Fest steht der Wechsel von A-Junior Alessandro Giuglemelli, der bis zur Winterpause bei der SG Dinkelberg (SC Minseln, SV Eichsel, SV Karsau) spielte. „Er ist technisch sehr begabt und ein absolutes Talent, das uns in Zukunft noch sehr viel Freude bereiten wird“, ist Da Rugna überzeugt. Aus Mannheim kommt Abwehrspieler Dikonque Bertrand in den Kader der „Ersten“.

Die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga B-2 um den Aufstieg spielt, wird Markus Neu vom Lokalrivalen SV Herten II im Angriff verstärken.