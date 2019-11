Regionalsport Hochrhein SV 08 Laufenburg erwartet VfR Bad Bellingen zum Hochrhein-Derby

Landesliga-Spitzenreiter SV 08 Laufenburg will Tabellenspitze am Samstag gegen VfR Bad Bellingen verteidigen. Vier Spiele Sperre für Rot-Sünder Bujar Halili. Schlusslicht FSV Rheinfelden ist am Samstag um 17 Uhr gegen Aufsteiger SG Nordweil/Wagenstadt unter Druck