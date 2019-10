Regionalsport Hochrhein 19. Oktober 2019, 21:10 Uhr

FC 08 Bad Säckingen ist fast schon Boden und feiert dann den 4:3-Erfolg beim SV Stühlingen – mit Videos!

Trainer Clemens Bauer greift beim zweiten Saisonsieg in der Fußball-Kreisliga A, Ost in die Trickkiste: Sein „Ex-Chef“ David Schäfer steigt als „Sechser“ in die Bresche. Marco Ays übernimmt die Binde für Dylan Walter und wird zum Held