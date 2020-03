Kunstrad: – Mit einer kleinen, aber feinen Delegation fuhren der RV Lottstetten und der RSV Wallbach mit ihren Kunstradfahrern zu den baden-württembergischen Meisterschaften der Junioren nach Stockach. Herausragend war dabei einmal mehr die Vorstellung des Lottstetter U19-Zweiers. Die amtierenden Europameisterinnen Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok wussten, was die Experten von ihnen erwarten und lösten diese Aufgabe zur vollen Zufriedenheit. Der Lohn war der Landestitel mit 120,89 Punkten.

Der Zweier des RV Lottstetten ist derzeit das Maß aller Dinge in seiner Altersklasse. 131,60 Punkte hatten sie eingereicht, knapp elf Punkte liße das Duo auf dem Parkett liegen. „Da sie bei den Bezirksmeisterschaften wegen einer Grippe nicht gefahren werden konnten, mussten sie trotz eines Sturzes im Training antreten, um sich zur Deutschen Meisterschaft zu qualifizieren“, erklärt Trainerin Kerstin von Schneyder.

Um die Anspannung bei den zwei Mädchen zu reduzieren, nahm sie die Übung „Lenkerstand/Sattelstand“, bei der sich Anika Papok im Training verletzt hatte, kurzfristig aus dem Programm. Dafür war die neue Übung „Handstand Sattellage“ mit aufgenommen worden. Das Lottstetter Duo fuhr sein Programm in Stockach wie gewohnt sicher, ruhig und sturzfrei. Mit 23,9 Punkten Vorsprung auf die Julia Schondelmaier und Hanna Bothe (RSV Gutach) holten Anna-Sophia von Schneyder den U19-Titel. Platz drei ging an Maren Buchholz/Marisa Göppert (RSV Fischerbach).

Sturzpech: Maria Wirth (vorn) und Stefanie Probst vom RSV Wallbach fuhren trotz ihres Patzers noch auf Rang fünf. | Bild: Angelika Wirth

Nach einem Sturz mussten Maria Wirth und Stefanie Probst vom RSV Wallbach mit 74,45 Punkten zufrieden sein: „Schade, denn ein Platz unter den drei Besten wäre möglich gewesen“, so Trainerin Claudia Lais nach der sehr schönen Kür. Bei der zweitletzten Übung auf zwei Rädern verpassten sie ihren Handgriff, mussten vom Rad und konnten so die letzte Übung nicht mehr zeigen. „Wegen einer Erkrankung konnte unser zweiter Zweier, Lena Reichert und Laura Thomann, nicht starten“, so Angelika Wirth vom RSV Wallbach.

Neben Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok haben auch Maria Wirth und Stefanie Probst die Teilnahme am Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft in Ilsfeld sicher. Dort qualifizieren sich die besten 15 Paare zur Deutschen Meisterschaft in Wetzlar. Ebenfalls sind die vier Kunstradfahrerinnen bei der Junior Masters Serie, bei der es um die Qualifikation ins C-Kader, der Junioren-Nationalmannschaft, geht. Hier wird der erste Wettkampf am 21. März 2020 in Gutach ausgetragen.

Die DM-Qualifikation sicherte sich in Stockach auch U19-Kunstradfahrerin Leonie Papok vom RV Lottstetten. Sie fuhr persönliche Bestleistung mit 117,62 Punkten und erreichte den zwölften Rang. Ihre Teamkollegen Mira Zipfel konnte nicht starten. Marco Rehm (RV Lottstetten) fuhr im U19-Einer mit 56,77 Punkten auf Platz sechs.