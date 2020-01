Biathlon: – Emilie Behringer vom SC Todtmoos zählte zur deutschen Staffel, die bei der Junioren-WM in Lenzerheide/CH überraschend Bronze holte. Als Startläuferin blieb Behringer in ihren Schießen fehlerfrei und legte so den Grundstein für den Gewinn der Medaille. Es siegte die Staffel von Norwegen vor Italien. Auf Gold fehlten den deutschen Juniorinnen 20,8 Sekunden.

Der Bad Säckinger Fabian Kaskel schaffte es mit der deutschen Staffel der Junioren bei den Wettkämpfen in Graubünden auf den zehnten Platz. Insgesamt waren 25 Nationen mit ihren Staffeln vertreten. Es siegte die Staffel Norwegens vor Tschechien und Russland.

Kaskel, der dem SC Todtnau angehört, war als 16-Jähriger einer der Jüngsten im Starterfeld und war überraschend als Startläufer nominiert worden. Er blieb bei seinen beiden Schießen fehlerfrei. Am Ende fehlten der deutschen Staffel 6:20,9 Minuten auf die siegreichen Norweger.

Abgeschlossen werden die Wettbewerbe am Freitag mit dem Sprint und am Sonntag mit der Verfolgung.