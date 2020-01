Biathlon: – Dieser Auftakt kann sich sehen lassen. Emilie Behringer vom SC Todtmoos belegte zum Auftakt der Biathlon-Weltmeisterschaften für Jugend und Junioren in Lenzerheide im Einzel-Wettbewerb bei der weiblichen Jugend den 20. Platz. Der erst 16-jährige Fabian Kaskel aus Bad Säckingen erreichte mit einer fehlerlosen Stehend-Schießleistung den 57. Platz bei den Jungs.

Die 18-jährige Emilie Behringer aus Todtmoos beendete das Einzelrennen über zehn Kilometer im Feld der 102 Starterinnen als zweitbeste Deutsche direkt hinter der gut sechs Sekunden schnelleren Natalie Keller aus Herges-Hallenberg. Während sich die Thüringerin lediglich einen Fehlschuss im ersten Stehend-Schießen leistete, reichte es Behringer, die das Skiinternat Furtwangen besucht, erst beim dritten und vierten Schießen zur „Null“. Im Ziel hatte die Todtmooserin einen Rückstand von 1:39,3 Minuten auf die neue Weltmeisterin Lea Meier aus Davos.

Fabian Kaskel (SC Todtnau) aus Bad Säckingen kam in Lenzerheide bei seinem ersten WMN-Start auf den 57. Platz unter 106 Teilnehmern. | Bild: Hahne, Joachim

Als einer der Jüngsten geht Fabian Kaskel aus Bad Säckingen in Lenzerheide bei der Jugend an den Start. Im Feld der 106 Teilnehmer schlug sich der für den SC Todtnau laufende Kolleg-Schüler in St. Blasien prächtig. Angefeuert von seiner nach Graubünden angereisten Familie erreichte der 16-Jährige den 57. Platz in der Gesamtwertung. Auf den frischgebackenen Jugend-Weltmeister Martin Nevland (Norwegen) hatte er am Ende 7:13,4 Minuten Rückstand. Starker allerdings Kaskels Schießergebnis bei seinem ersten großen internationalen Wettkampf. Seine vier Fehlschüsse leistete er sich nur liegend. Stehend wurde beim Bad Säckinger zwei Mal die Null notiert.

Weiter geht‘s für das Duo Behringer und Kaskel am Dienstag mit der Staffel – sofern sie nominiert werden. Der Sprint steht am Freitag auf dem Programm und mit dem Verfolgungsrennen am Sonntag enden die Weltmeisterschaften in der Schweiz.