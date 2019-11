Fußball-Landesliga: SV Au-Wittnau – FSV Rheinfelden 5:0 (3:0)

Tore: 1:0 (6./HE) A. Zimmermann; 2:0 (22.) Dilger; 3:0 (34.) Maier; 4:0 (50.) und 5:0 (63.) beide P. Steiert. – SR: Christian Gehring (Gengenbach). – Z.: 80. – Bes.: GR für Pfahlsberger (SVA/82.) und Strazzeri (FSV/84.); Quintero (FSV/55.) hält FE von A. Zimmermann.

Herber Rückschlag für den FSV Rheinfelden. Nach drei Spielen ohne Niederlage gab es für die Mannschaft von Trainer Giuseppe Stabile beim SV Au-Wittnau eine 0:5-Schlappe, die sogar noch höher hätte ausfallen können. „Es war eines der schlechtesten Spiele in dieser Saison“, musste auch Vorsitzender Patrick Da Rugna eingestehen.

Schon nach zwei Minuten lagen die Gäste nach einem von Andreas Zimmermann verwandelten Handelfmeter in Rückstand. Nach einem Freistoß erhöhte Moritz Dilger auf 2:0, Philipp Maier kurz darauf auf 3:0. Noch vor dem Seitenwechsel bewies Dany Quintero im Tor der Gäste mehrmals sein Können und verhinderte einen noch höheren Rückstand. Nachdem er allerdings in der 55. Minute noch einen Strafstoß von Andreas Zimmermann pariert hatte, musste er wegen einer Fußverletzung das Tor räumen. Für ihn kam Sergej Befort, der bis zum Ende der Partie noch zwei Mal hinter sich greifen musste. Auf der anderen Seite erspielten sich die Gäste kaum eine Chance. Zu viele Fehlpässe, harmlos in den Zweikämpfen, fehlender Kampfgeist – der FSV Rheinfelden hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt. Jetzt ist das Team von Stabile im Hochrhein-Derby am kommenden Samstag gegen Spitzenreiter SV 08 Laufenburg gefordert.

FSV Rheinfelden: Quintero (56. Befort) – Jäger, Venturiero, Gashi (58. Schott), Salli – Aselborn, F. Cam (46. Rueb), Smailji, Kittel – Strazzeri, Stangl (80. De Franco).