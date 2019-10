von Monika Scheibengruber

Tischtennis Verbandsliga Frauen

SV Kirchzarten – SV Nollingen 2:8. – Mühelos holte sich der SV Nollingen die Punkte beim Tabellensiebten und schob sich auf den dritten Tabellenplatz. Larissa Mader/Nicole Weber und Petra Kaufmann/Adelina Bejtaga gewannen ihre Doppel. Kaufmann und Mader fuhren danach problemlos je zwei Punkte ein. Weber musste zwei Mal in den Entscheidungssatz, hatte die besseren Nerven und siegte. Lediglich Bejtaga gab sich zwei Mal geschlagen.

SV Nollingen – TTC Suggental 6:8. – Erstmals mit Claudia Hackl und ohne Larissa Mader verpasste der SV Nollingen knapp den Punktgewinn gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter TTC Suggental. „Ein Doppel hätte kommen müssen, dann wäre ein Remis drin gewesen“, ärgerte sich Petra Kaufmann über zwei Niederlagen im fünften Satz zum Auftakt des Spitzenspiels.

Im Einzel hatte sie sich selbst nichts vorzuwerfen, gewann wie Claudia Hackl alle drei Spiele. Ebenso wie Claudia Hackl. Adelina Bejtaga und Nicole Weber waren ohne Chance. Lediglich Weber rettete sich gegen Antje Böhm in den fünften Satz, den sie klar verlor.

TTF Stühlingen – TTC Suggental 3:8. – Nicht gerade in Bestbesetzung traten die auf Platz zwei stehenden Stühlingerinnen gegen den bärenstarken Aufsteiger an die Platten. Am Ende ging nicht nur das erste Spiel in dieser Saison verloren, sondern die Gäste übernahmen von den TTF Stühlingen auch die Tabellenführung. „Leider haben wir einige knappe Spiele verloren“, trauerte Mannschaftsführerin Tatjana Lasarzick den vergebenen Punkten nach.

Im Doppel unterlagen Evita Wiedemann/Katja Wiedemann mit 0:3 und Agnieszka Ochmann/T. Lasarzick knapp mit 2:3. Im Einzel spielte lediglich Evita Wiedemann stark auf, holte zwei Punkte, obwohl sie bis an Nummer zwei aufrückte. Den dritten Punkt steuerte Ochmann bei.

Verbandsliga Männer

FT 1844 Freiburg II – TTF Stühlingen 9:5. – Immer wieder nah dran ist der Aufsteiger aus Stühlingen, aber es reicht einfach nicht zu einem Punktezuwachs. Aus den Doppeln gingen die Gäste sogar mit einer 2:1-Führung hervor. Gerd Schönle/Felix Wigand und Wolfgang Krickl/Jacek Hesse gewannen ihre Doppel jeweils mit 3:0. Im Einzel lief es nicht mehr ganz so gut. Schönle und Wigand waren jeweils gegen David Böhm erfolgreich. Hesse siegte gegen Johannes Schwaiger.