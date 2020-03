Radsport: – Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) sagte per amtlicher Bekanntmachung alle nationalen Hallenradsport-Veranstaltungen bis 19. April ab. Diese Kunde trifft auch Radballer des RSV Öflingen und des RSV Wallbach. Stefan Schubach (RSV Öflingen) ist Mitglied der Radball-Kommission Baden-Württemberg: „Wir haben zunächst alle Wettbewerbe fürs Wochenende abgesagt. Allerdings gehe ich davon aus, dass nächstes Wochenende auch nicht gespielt wird. Kadermaßnahmen in der Sportschule Tailfingen sind bis nach Ostern ausgesetzt.“

Beim RSV Öflingen sind nahezu alle Altersklassen betroffen: „Unsere A-Schüler Frederik Kranz und Quentin Schumann hätten in Karlsruhe die Qualifikation zur baden-württembergischen Meisterschaft gespielt.“ Dass Moritz Schubach und Marc Huber das zweite Qualifikation zur Europameisterschaft der U19-Junioren, am 21./22. März in Großkoschen (Brandenburg), spielen werden, glaubt er nicht: „Es ist nicht sinnvoll in dieser Phase kreuz und quer durch Deutschland zu fahren“, so Schubach.

Betroffen sind von der Absage wohl auch die jungen Radballer des RSV Wallbach. Kimi Schrott und Jonathan Kranz, vor einer Woche erst souveräner Staffelsieger bei den nächst höheren U15-Schülern, bangen nun um die Austragung der baden-württembergischen Meisterschaften der U13-Schüler, die am 21. März in Gärtringen angesetzt – und im Moment noch nicht abgesagt – sind. Natürlich würde man lieber seinem Hobby frönen, so Schubach: „Aber wir tragen jetzt alle die Verantwortung, dass sich das Virus möglichst langsam ausbreitet. Ausweichen können wir ihm wohl ohnehin nicht mehr.“