von Niklas Steinert

Eishockey, 3. Schweizer Liga: – Deutlich verjüngt hat der EHC Herrischried seinen Kader vor der Saison. Einer der starken Neuzugänge ist Tom Kohler, der zum Saisonbeginn vom Nachwuchs des EHC Basel zu den Hotzenwäldern wechselte. Kohler wohnt in Haltingen und nimmt die 44 Kilometer lange Fahrstrecke bis Herrischried zwei bis drei Mal in der Woche gern in Kauf.

Angefangen hat Kohler im Alter von vier Jahren beim ESG Weil, ehe es ihn zum Nachwuchs des EHC Freiburg zog. 2012 spielte er mit der U13-Auswahl von Baden-Württemberg beim Top-Nachwuchsturnier „World Hockey Tournament Pee-Wee Quebec„ in Kanada mit. Später zog es den gebürtigen Lörracher zum Nachwuchs des EHC Basel. Das Trikot der Schweizer trug er sieben Jahre lang. In 226 Spielen lieferte er 141 Scorerpunkte.

Im Frühjahr dieses Jahres nahm White-Stags-Trainer Tomas Zourek erstmals Kontakt zu ihm auf. „Wir haben Tom schon länger beobachtet und waren uns sicher, dass er perfekt in unser Team passen würde. Er bringt alles mit, was ich mir als Trainer wünschen kann: gute Übersicht, starke Stocktechnik, eine Spitzen-Moral und solide Fitness“, sagt Zourek. Auch andere bekannte Eishockey-Clubs, wie das Erstliga-Team der Argovia Stars, waren am schnellen Centerspieler interessiert. Tom Kohler wollte aber zu den Hotzenwälder Cracks: „Das Gesamtpaket hier in Herrischried hat mich einfach überzeugt. Auch Malte Hoffmann, mit dem ich mich schon beim EHC Basel bestens verstand, erzählte mir viel Gutes über die White Stags, so dass ich nicht mehr lange überlegen musste.“

Die einzigen Bedenken, weil er noch keinen Führerschein besitzt, waren schnell weggeräumt. „Da viele Spieler wie Anton Schubmann oder Jerome Bruder einen noch weiteren Fahrweg haben, kann ich zur Not immer bei ihnen mitfahren“, freut sich Kohler. Auch dass er jetzt zu den Jüngeren im Team zählt, stört den Auszubildenden zum Bürokaufmann nicht. „Bei den White-Stags habe ich sehr viele Mitspieler, die ich schätzen gelernt habe“, versichert er. So sind seine Teamkollegen Alain Willemin (36) und Tomas Zourek (31) ihm zu Vorbildern geworden. Kohler: „Mit Alain Willemin zusammen zu spielen ist für mich absolut eine Bereicherung. Er ist sehr erfahren, gibt mir immer wieder Tipps und Ratschläge.“

Um sich immer fit zu halten, geht Tom Kohler neben den zwei Trainings beim EHC Herrischried zwei Mal pro Woche ins Fitnessstudio. „Dort trainiere ich Kraft und Ausdauer“, sagt er. Wenn er mal frei hat, ist er am liebsten mit seiner Freundin Kim zusammen, mit der er gemeinsam bei seinen Eltern wohnt.

Eishockey ist bei Familie Kohler elementar: Auch seine Schwester Michelle (23) spielt Eishockey, ist bei den Frauen des EHC Basel Kapitänin. Bei den Baslern war auch sein Vater Jürgen Kohler bis vor zwei Jahren als Trainer tätig.

Sein erstes Heimspiel für den EHC Herrischried wird Tom Kohler nie vergessen. „Es war ein sensationelles Gefühl. Ich bekam eine Gänsehaut, als ich aus der Kabine lief und die Menschenmenge sah. Es war auch sehr laut und stimmungsvoll. Die Fans riefen meinen Namen – so was hatte ich noch nie erlebt“, erinnert er sich.

Die Unterstützung der Fans schätzt der 1,75 Meter große Stürmer sehr. „In Basel verfolgten höchstens die Eltern mal ein Spiel“, so Kohler, der sich schon auf das nächste Heimspiel am Sonntag um 18.30 Uhr gegen den EHC Rheinfelden/CH freut. Dort trifft er auf drei ehemalige Mitspieler aus der Zeit beim Nachwuchs des EHC Basel. „Es ist cool, gegen seine alten Teamkameraden zu spielen“, freut sich Kohler, spürt aber auch ein bisschen den Druck. „Ein Sieg gegen den EHC Rheinfelden ist Pflicht. Gegen den Tabellenletzten müssen wir konzentriert ran gehen und punkten“, mahnt er selbstkritisch.