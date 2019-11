Regionalsport Hochrhein vor 15 Stunden

Auswärtsspiele für FSV Rheinfelden und SV 08 Laufenburg

FSV Rheinfelden kann in der Partie am Samstag beim FV Herbolzheim wieder Sascha Strazzeri einsetzen. Dafür fehlt Arben Gashi wegen einer Sperre. SV 08 Laufenburg bei der SG Nordweil/Wagenstadt am Sonntag ohne den verletzten Kapitän Felix Zölle