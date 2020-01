Fußball-Landesliga: – Bewährtes wird erhalten beim Aufsteiger SV 08 Laufenburg. Sportchef Frank Rudigier hat der Vereinsführung und der Mannschaft die Zusage des Trainer-Teams um Michael Wasmer präsentiert. „Wir freuen uns, dass der gemeinsame Weg der vergangenen drei Jahre somit fortgesetzt werden kann“, betont Rudigier.

Regionalsport Hochrhein Drei neue Spieler für den SV 08 Laufenburg Das könnte Sie auch interessieren

Michael Wasmer (44) hat die Mannschaft im Sommer 2017 nach dem Abstieg aus der Landesliga übernommen. Zuvor war er über mehrere Jahre als Trainer der „Zweiten“ erfolgreich. Wasmer stammt aus dem Nachwuchs des SV 08 Laufenburg, zählte über viele Jahre zu den Stützen der „Ersten“.

Passt: Seit einem Jahr arbeitet Yannick Matthes (links) als Athletiktrainer an der Seite von Michael Wasmer beim SV 08 Laufernburg. | Bild: Jürgen Rudigier

In seinem ersten Jahr als Trainer erreichte er die Vizemeisterschaft, scheiterte erst in der Nachspielzeit des Relegations-Rückspiels bei der Spvgg. Untermünstertal am Wiederaufstieg. Im vergangenen Spieljahr stürmte seine Mannschaft souverän in die Landesliga, brach in der Bezirksliga den Torrekord mit 129 Treffern.

Urgestein: Klaus Bächle ist als Betreuer seit 25 Jahren der gute Geist im Hintergrund der 1. Mannschaft beim SV 08 Laufenburg. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Im Trainer-Team von Michael Wasmer verbleiben Co-Trainer Marc Schikowski ebenso wie Torwarttrainer Raffaele Cella und der im vergangenen Jahr neu hinzu gekommene Athletiktrainer Yannick Matthes. Besonders erfreut zeigt sich der Verein, dass „Urgestein“ Klaus Bächle als Betrauer in sein 26. Jahr in dieser Funktion geht. Als Physiotherapeutin steht weiterhin Larissa Völkle zur Verfügung.