Fußball-Verbandsliga: – Angelo Di Palma steht nicht mehr im Kader des FV Lörrach-Brombach. Den Stürmer, der in dieser Saison bereits sieben Treffer für den Tabellenzweiten erzielte, zieht es aus beruflichen Gründen in die Schweiz. Sein neuer Verein ist der FC Concordia Basel.

Vor seinem Wechsel spielte Di Palma in der Saison 2017/18 für den FC Tiengen 08, davor schon einmal für den FV Lörrach-Brombach. Frühere Stationen des 29-Jährigen waren der FSV Rheinfelden und der SV Buch.

FV Lörrach-Brombach 2 Neue Strukturen bei der Verbandsliga-Reserve des FV Lörrach-Brombach

Neben Di Palma hat der FV Lörrach-Brombach zwei weitere Abgänge. So zieht es David Rodriguez zurück in seine Heimat nach Paraguay und Lukas Münch in seine schwäbische Heimat. Dafür rückt Patrice Glaser nach seinem USA-Aufenthalt zurück in den Kader. Vom TuS Maulburg kommt Vedat Erdogan.