Kunstradfahren: – Gehofft hatte sie immer, aber wirklich erwartet, dass sie das Ticket für die Deutschen Meisterschaften im Kunstradfahren am 26./27. Oktober in Moers tatsächlich noch lösen würde, hat Anne Lais vom RSV Wallbach eher nicht. Beim Deutschlandpokal in Sulzbach/Main hatte die in Bad Säckingen lebende Sportlerin nun die letzte Chance auf einen der begehrten Plätze – und schnappte sich auf den letzten Drücker die Teilnahme. Mit dabei ist auch ihre ältere Schwester Alisa Lais, die beim Heimspiel, vor drei Wochen in Murg, die Qualifikation um einen winzigen Punkt noch verpasst hatte.

Anne Lais ging mit einer ordentlichen Hypothek in den Wettbewerb. Mit ihren eingereichten 145,80 Punkten war sie lediglich auf Rang 18 im Feld eingereicht. Es galt also, einiges aufzuholen: „Eine total enge Geschichte, denn nach ihrer Verletzung vom Frühjahr konnte sie das alte Programm noch nicht wieder zeigen“, so Claudia Lais, Mutter und Trainerin der beiden jungen Frauen: „Aber Anne legte gut los, fuhr ihre Kür sauber und bekam lediglich 7,86 Punkte gestrichen.“

Mit 137,94 Punkten katapultierte sich Anne Lais erst einmal an die Spitze, die sie zunächst behauptete. Immer mehr Fahrerinnen, die höher eingereicht hatten, verpassten die Marke der Wallbacherin, so dass am Ende Platz zehn für sie klar war. Da in Sulzbach acht DM-Plätze vergeben wurden, eine Sportlerin im Feld die Teilnahme in Moers bereits sicher hatte und eine weitere Teilnehmerin keine Start-Berechtigung besitzt, war die Freude unbeschreiblich, als klar war, dass sich Anne Lais mit einem hauchdünnen Vorsprung von 1,32 Punkten auf Giuliana Zübner (SV GW Märkisch Buchholz) das Ticket für Moers gesichert hatte.

Weitere Nerven brauchte es für Mutter und Töchter, bis auch die Teilnahme von Alisa Lais gesichert war. In Murg fehlte ihr nur ein Punkt, zuletzt bei den German Masters in Biberach fuhr sie mit 165,87 Punkten zwar persönlich Bestleistung, wurde aber „nur“ Neunte.

„Die Erwartungen an sie waren entsprechend hoch. Die Qualifikation sollte nun eigentlich eine Routine für sie sein“, so Claudia Lais. Doch ganz so locker rollte das Rad dann auch wieder nicht übers Parkett, die Anspannung war enorm und fiel erst ab, als 152,82 Zähler und ein sehr guter fünfter Platz aufleuchteten. „Unterm Strich hat sie ihr Ziel sicher erreicht. Sie fuhr eine schöne Kür“, beschreibt Claudia Lais den Vortrag ihrer „Großen“. Allerdings kostete sie ein Sturz fast zehn ihrer 175,90 eingereichten Punkte. Weitere fünf Punkte musste sie sich streichen lassen, weil sie einen Übergang außerhalb der Fahrfläche fuhr.