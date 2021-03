Regionalsport Hochrhein Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

15. Platz für Benedikt Bockstaller bei WM in Aspen

Snowboarder Benedikt Bockstaller aus Maulburg darf auf sein Abschneiden in der Halfpipe-Disziplin in Colorado/USA stolz sein. Als 15. der Qualifikation verpasst er das Finale der besten Zehn am Samstag knapp.