Fußball, Oberliga Frauen: SV Deggenhausertal – TSV Neuenstein 1:4 (1:3). – Der Aufsteiger SV Deggenhausertal hat sein erstes Heimspiel in der Oberliga gegen den TSV Neuenstein nach furiosem Start mit 1:4 verloren. Bereits nach 20 Sekunden erzielte Alexandra Rößler nach Zuspiel von Verena Fischer das 1:0. Die Freude währte allerdings nicht lange, denn durch ein Eigentor nach einer Ecke fiel in der 7. Minute der Ausgleich, und zwei Minuten später ging der Gast durch Lorena Bürkle in Führung.

Zudem musste SVD-Torhüterin Greta Neumann verletzt ausgewechselt werden. So erzielte Bürkle in der 31. Minute den dritten Gästetreffer, sodass es beim Stand von 1:3 in die Pause ging. Das SVD-Team versuchte in der zweiten Hälfte das Spiel noch offen zu gestalten, nach dem 1:4 von Larissa Nath (52.) war die Partie jedoch entschieden.

Nun hofft der Aufsteiger, dass im Laufe dieser Woche die verletzten Spielerinnen wieder zur Verfügung stehen und in Viernheim einsatzbereit sind.

Tore: 1:0 (1.) A. Rößler, 1:1 (7.) Eigentor, 1:2 (9.) Bürkle, 1:3 (31.) Bürkle, 1:4 (52.) Nath.

Fußball, Oberliga Frauen: TSV Crailsheim – Hegauer FV 2:3 (0:0). – Nach dem Sieg gegen den Aufsteiger 1. FC Mühlhausen hat der Hegauer FV auch die zweite Aufgabe beim TSV Crailsheim, der sich am ersten Spieltag nur knapp dem VfB Stuttgart geschlagen geben musste, gemeistert. Die Hegauerinnen konnten nicht aus dem Vollen schöpfen, und hatten Anna Schüler und Vase Mehmetaj aus der zweiten Mannschaft dabei.

Die Gäste zeigten früh, dass sie sich dennoch nicht vor dem Regionalligaabsteiger verstecken mussten. In den ersten 20 Minuten hatte der HFV gleich vier gute Chancen. Zuerst scheiterte Helena Heer mit einem Weitschuss an der TSV-Torhüterin, dann brachten auch Malin Heldt und Luisa Radice den Ball nicht über die Linie. Crailsheim kam bei einem Konter in der 21. Minute gefährlich vors Tor, doch der Ball ging knapp drüber.

Hegau muss in den Schlussminuten zittern

Daraufhin entwickelte sich eine offene Partie mit einem Chancenübergewicht für die Gäste. Daniel Schwarz schoss aus 20 Metern knapp vorbei, aber auch HFV-Torhüterin Teresa Straub zeigte eine Glanzparade (30.). In der 58. Minute spitzelte Marla Bönsch dann den Ball an der Torhüterin vorbei zum 0:1 ins Netz. In der 74. Minute bereitete Bönsch das 0:2 durch Daniela Schwarz vor, ehe sie sechs Minuten später das 0:3 erzielte. Beide Torjägerinnen kamen im Sommer aus der eigenen Jugend. In der 86. und 90. Minute kamen die Crailsheimerinnen noch auf 2:3 heran.

Die zweite Mannschaft des HFV musste sich beim SC Niederhof mit 3:4 geschlagen geben (Tore: Lena Just und 2x Lena Klaiber). In der B-Juniorinnen-Oberliga gewann der Hegauer FV mit 3:2 gegen den SC Freiburg II (Tore: Michelle Flaig und 2x Luisa Jansen). (cn)

Tore: 0:1 (58.) Bönsch, 0:2 /74.) Schwarz, 0:3 (80.) Bönsch, 1:3 (86.) Eigentor, 2:3 (90.) Wild.