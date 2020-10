Fußball-Verbandsliga: SV Bühlertal – FC Radolfzell 3:1 (1:0). – Die Gäste aus Radolfzell kamen nicht gut in die Partie. Der SV Bühlertal hatte im ersten Spielabschnitt zwei bis drei gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. „Wir waren nicht so präsent, die Aggressivität hat uns gefehlt“, kommentierte Alexander Thumer, Sportvorstand der Blau-Weißen, im Anschluss an die 1:3-Niederlage.

1:0 für Bühlertal durch einen Handelfmeter

Das 1:0 für den SV Bühlertal sei allerdings durch einen „aus meiner Sicht zweifelhaften Strafstoß„ (Thumer) entstanden. Maurice Swiderski hatte den Ball an die Hand bekommen.

Viele Chancen im zweiten Durchgang

Nach der Pause waren die Gäste wie ausgewechselt aus der Kabine gekommen. „Wir haben eine tolle zweite Hälfte gespielt, haben viele Chancen kreiert“, so Thumer.

Schädler trifft zum 1:1

Radolfzell drückte auf den Ausgleich. Robin Niedhardt prüfte den Torhüter der Heimelf aus rund 16 Metern, auch Yannick Schädler scheiterte in seinem ersten Versuch. Besser machte es der Offensivspieler in der 73. Minute, als er von Neuzugang Alejandro Garcia mit einem tollen Außenrist-Pass freigespielt wurde und zum 1:1 traf.

Heuel sieht Rot

Mitten in der Radolzeller Drangphase dann aber die das Spiel entscheidende Szene in der 77. Minute – zugunsten des SV Bühlertal. Felix Heuel sah wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte, zudem gab es Strafstoß, den Bühlertal zum 2:1 verwandelte. „Für mich eine klare Fehlentscheidung. Wer Felix kennt, weiß, dass das keine Absicht war“, sagte Thumer.

Zwei Spieler nun gesperrt

Bühlertal erhöhte in der 80. Minute auf 3:1, Elias Christiansen in der 88. Minute zudem noch Gelb-Rot sah. „Für uns ist das eine extrem krasse Niederlage“, sagt Thumer. Und das liege vor allem daran, dass man in der kommende Woche wegen der Sperren auf zwei Spieler verzichten müsse.

FC Radolfzell: Bisinger – Erdmann, Hlavacek, Heuel, Swiderski – Keller (71. Luci), Zimmermann, Garcia – Schädler (89. Mair), Niedhardt, Gutacker (46. Christiansen).

Tore: 1:0 (27./HE) Westermann, 1:1 (73.) Schädler, 2:1 (78./FE) M. Keller, 3:1 (80.) S. Keller. – SR: Neidinger. – Bes. Vork.: Rot (77.) Heuel, Gelb-Rot (88.) Christiansen (beide FCR).