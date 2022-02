von unserer Sportredaktion

Handball-Oberliga: TSB Schwäbisch Gmünd – HSG Konstanz II (Samstag, 19.30 Uhr, Große Sporthalle). – Mit einer Energieleistung und ganz viel Willenskraft ist der Umschwung geglückt. Der 27:24-Erfolg gegen Schmiden dürfte der HSG Konstanz II Rückenwind für das schwere Auswärtsspiel beim direkten Tabellennachbarn TSB Schwäbisch Gmünd geben. Die Drittliga-Reserve reist als Fünfter zum Sechsten – ein wichtiges Duell also im Kampf um die vorderen Plätze der Oberliga.

Im zweiten Spiel der Rückrunde ist die Ausgangslage dabei eine komplett andere als in den ersten Partien im neuen Jahr. Einen klaren Favoriten gibt es nicht. Wenn schon, dann wohl eher der gastgebende TSB, der seit vier Spielen ungeschlagen ist und der HSG bereits im Hinspiel große Probleme bereitet hatte. Erst auf der Zielgeraden konnte Schwäbisch Gmünd nach langer und hoher Führung abgefangen werden.

In der schweren Phase, in der sich die Konstanzer aktuell befinden, war der jüngste Erfolg gegen Schmiden überaus wichtig. „Wir hatten viel Spaß im Training und die Stimmung ist gut und konzentriert“, berichtet Trainer Vitor de Faria Baricelli. Viele Einzelgespräche wurden geführt und im Training in Kleingruppen an neuen Lösungen gearbeitet. Die Feinabstimmung und weitere Festigung der Abwehr stand im Fokus. Hier machte sich die Erfahrung und Präsenz von Kai Mittendorf nach seiner Rückkehr positiv bemerkbar.

Formkurve zeigt nach oben

Baricelli arbeitet zudem mit seinem Trainerkollegen Benjamin Schweda akribisch daran, das Stellungsspiel zu verbessern und mehr Stabilität zu gewinnen. Auch wenn seine Mannschaft zuletzt noch zu viele Fehler gemacht hatte, so zeigte die Formkurve deutlich nach oben. Die Abschlüsse waren wieder konsequenter und Torwart Moritz Ebert – nach seinem Kreuzbandriss zurück auf der Platte – konnte mit der Unterstützung einer stabilen Deckung wieder sein Können zeigen. „Das ist sehr wichtig für uns“, lobt Baricelli und macht deutlich, dass sein junger Keeper zugleich noch Zeit nach der langen Pause für das perfekte Timing benötigt.

Ein starker Rückhalt wird umso mehr nötig sein, da den Brasilianer große Personalsorgen beschäftigen. Dezimiert musste er in dieser Woche trainieren, da wichtige Spieler an Verletzungen laborieren. „Auf uns wartet ein wichtiges Spiel“, so der 25-Jährige vor dem Gang zum Tabellensechsten. „Sie werden sehr gut trainiert haben und wissen genau, was sie tun müssen“, hat er beobachtet und warnt vor der „interessanten Deckung“, die Ex-Bundesligaprofi Dragos Oprea praktizieren lässt. Wichtig sei vor allem „mehr Stabilität“. (joa)

Steißlingen in Fellbach gefordert

SV Fellbach – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr, Zeppelinhalle). – Der TuS Steißlingen steht beim SV Fellbach vor einer wichtigen Aufgabe. Der Gastgeber ist auf den letzten Tabellenplatz der Oberliga abgerutscht. Dabei hatte das Team einen guten Saisonstart hingelegt. In den ersten fünf Spielen der Saison holte der SV Fellbach vier Punkte und blieb dabei sogar drei Mal ungeschlagen. Unter anderem hatte der TuS TuS Steißlingen im Hinspiel beim holprigen Saisonstart mit 35:36 das Nachsehen. Seither gelang den Fellbachern jedoch kein einziges Erfolgserlebnis mehr. Bis zum Spiel am Wochenende steht eine lange Negativserie von zehn Niederlagen in Folge.

Auch am vergangenen Wochenende konnten Fellbacher kein Selbstvertrauen tanken. Sie kamen in Neuenbürg mit 25:37 unter die Räder. Für Fellbach geht es darum, endlich wieder zu punkten, um sich in der Liga zurückzumelden. Das gelang zuletzt dem TuS Steißlingen etwas besser, der bereits zwei Siege im neuen Jahr einfahren konnte. Die Vorzeichen für das Spiel sind klar. Für beide Mannschaften sind die Punkte ein absolutes Muss in der aktuellen Situation. Auch die Hegauer mussten zuletzt eine deutliche Heimniederlage gegen die SG Köndringen-Teningen einstecken. Für die Truppe von Dominik Garcia geht es darum, nach dem Nachholspiel unter der Woche wieder in den wöchentlichen Ligarhythmus umzuschalten, alle Kräfte zu sammeln und sich optimal auf die anstehende Aufgabe vorzubereiten. Eine Niederlage in Fellbach wäre ein herber Rückschlag nach zuletzt ansteigender Formkurve.

Die Steißlinger Mannschaft ist sich bewusst, dass auch der SV Fellbach mit allen erdenklichen Mitteln dafür kämpfen wird, in eigener Halle die ersehnte Trendwende einzuleiten. Ansonsten würde der zum Siegen verdammte Gastgeber selbst weiter in Richtung Abstieg taumeln. Alles deutet auf ein hart umkämpftes und spannendes Spiel hin, in dem sich beide Teams eigentlich keinen Ausrutscher leisten dürfen. Der TuS Steißlingen wird alles daran setzten, um sich für die Heimniederlage aus dem Hinspiel zu revanchieren. (es)