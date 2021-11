Fußball-Verbandsliga: SC Pfullendorf – SF Elzach-Yach (Samstag, 15 Uhr, Geberit-Arena). – Im letzten Vorrundenspiel bekommen es die Pfullendorfer nochmals mit einem äußerst unbequemen Gegner zu tun. Die Elztäler steuern seit drei Spielen auf Erfolgskurs, verfügen mit Laurentius Becherer (10 Saisontore in 13 Partien) über einen Angreifer mit Vollstreckerqualitäten. Elzach hat sich zuletzt mit 5:1 gegen Durbachtal durchgesetzt und an den auf Platz vier rangierenden SCP herangepirscht.

„Sie machen allen Favoriten das Leben schwer“, weiß SCP-Coach Adnan Sijaric, dass sich der im Nacken sitzende Gegner als schwere Aufgabe erweisen dürfte – bei einem Auswärtssieg zögen die Gäste sogar am Sportclub vorbei. So gilt es für die Linzgauer nicht nur, ihren Nimbus des zuhause Ungeschlagenen eisern zu verteidigen. Für Sijaric zählt unterm Strich in dem zu erwartenden Kampfspiel nur ein Heimdreier: „Wir müssen nach dem Sieg in Kuppenheim noch eine Schippe drauflegen, wollen Elzach hinter uns lassen und vorne dranbleiben.“

Einsatz von Battaglia fraglich

Berufsbedingt Luca Simunovic könnte mangels Trainingsbesuch womöglich etwas aus dem Rhythmus geraten sein. Dabei würde Sijaric nur ungern auf den 19-Jährigen verzichten, der mit Jan Konrad im zentralen Mittelfeld ein bewährtes Abfangjägerduo bildet. Auch Christian Neumaier, seinem rechten Außenverteidiger, attestiert er eine gute Form. Ebenso freut Pfullendorfs Übungsleiter die dynamische Kraft, die der ins vordere Mittelfeld gezogene Felix Waldraff entwickelt hat. Eine weitere unverzichtbare Größe stellt Amadou Marena dar, der hinten wie vorne wichtige Impulse zu setzen vermag. Sein an Rückenproblemen laborierender Angreifer Silvio Battaglia konnte zwar wieder ins Training einsteigen, ob es für einen Einsatz reicht, müsse jedoch abgewartet werden. (jüw)

FC 08 Villingen II – FC Radolfzell (Sonntag, 16 Uhr). – Der FC Radolfzell ist zurück in der Erfolgsspur und hat zuletzt zwei Siege in Folge gefeiert. Das bedeutet jedoch noch keinen Platz im gesicherten Mittelfeld, denn den Tabellensechsten FC Auggen und den Kehler FV auf dem ersten Abstiegsplatz trennen nur fünf Punkte. Das zeigt, wie eng es in der Verbandsliga zugeht.

Am Sonntag geht es für die Mettnauer zur Oberligareserve des FC 08 Villingen. Die Schwarzwälder sind nach einem starken Saisonstart auf Platz elf durchgereicht worden. Die Radolfzeller, die zuletzt zeigten, was sie können, erwarten ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams haben 20 Punkte auf dem Konto und in dieser Saison fünfmal gewonnen. Für die Radolfzeller spricht, dass sie aus den letzten beiden Spielen die maximale Ausbeute holten, Villingen spielte zweimal Unentschieden. Die Mettnauer sind aktuell gut in Form und können mit der Hoffnung auf weitere drei Punkte in den Friedengrund fahren. Mit einem weiteren Sieg hätte der FCR die Vorrunde mit 23 Punkten abgeschlossen und läge voll im Soll. (km)