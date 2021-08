Fußball vor 8 Stunden

Zwei Spiele, sechs Punkte, 9:1 Tore: Perfekter Saisonstart für die SG Herdwangen/Schönach um Stürmer Simon Hensler

Die SG Herdwangen/Großschönach setzte sich am vergangenen Wochenende beim SV Denkingen II mit 5:0 durch und steht nach zwei Spieltagen in der Kreisliga A, Staffel 3, mit sechs Punkten und 9:1 Toren an der Tabellenspitze. Simon Hensler steuerte zwei Treffer bei. Warum der Stürmer trotz des klaren Sieges nicht ganz zufrieden war und welche Ziele er sich für diese Spielzeit gesetzt hat.