Mit Spannung werden Spieler und Fans des 1. FC Rielasingen-Arlen und des VfR Stockach am Sonntagabend vor den Fernsehern sitzen. Ab 18.30 Uhr wird dann die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost, an der auch ein Vertreter des Südbadischen Fußball-Verbands teilnehmen darf. Wer das sein wird, steht noch nicht fest, da die Halbfinalpartien des SBFV-Pokals noch gar nicht ausgespielt wurden.

Hier trifft am 8. August der SC Lahr auf den SV Oberachern und bereits eine Woche zuvor, am 1. August, der VfR Stockach auf den 1. FC Rielasingen-Arlen. Das Finale um den SBFV-Pokal findet dann am 22. August statt, der Sieger trifft dann auf einen Vertreter aus dem Profifußball – vielleicht also auf den FC Bayern oder Borussia Dortmund.

Fußball Fast leere Ränge: SBFV-Pokalhalbfinale unter Ausschluss der Öffentlichkeit Das könnte Sie auch interessieren

Wegen der Covid-19-Pandemie musste der Spielbetrieb seit März 2020 ausgesetzt werden, sodass eben noch nicht alle Vereine feststehen, die an der ersten Hauptrunde teilnehmen werden. Die DFB-Pokal-Auslosung für die erste Hauptrunde wird daher mit Platzhaltern für die Teilnehmer aus den Landesverbänden durchgeführt.

Fußball Finaltag der Amateure soll am 22. August stattfinden – ohne großes Publikum Das könnte Sie auch interessieren

Ausgetragen wird die erste Hauptrunde vom 11. bis 14. September 2020. Somit läuten die Pokalbegegnungen die neue Saison des deutschen Profifußballs ein, da die Bundesliga erst am Wochenende darauf den Spielbetrieb wieder aufnimmt.