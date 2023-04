Handball, Oberliga: HSG Konstanz II – TV Plochingen (Samstag, 17.30 Uhr, Schänzlehalle)

Nach zuletzt zwei deutlichen Siegen bekommt es die HSG Konstanz II am Samstag mit dem Tabellendritten TV Plochingen zu tun, der nach nur einem Jahr wieder zurück in die 3. Liga möchte. Für die Zweitliga-Reserve der HSG geht es im Kampf um den Klassenerhalt um jeden Zähler. Somit dürfte die Zuschauer ein hart umkämpftes Spiel erwarten, in dem es für beide Mannschaften um viel geht.

Die HSG-Talente gehen dabei nach den beiden souveränen Siegen mit viel Selbstbewusstsein in ihr Heimspiel, zumal sich der Kader wieder gefüllt hat. „Wir sind damit ein ganz anderes Team“, findet Trainer Vitor Baricelli.

„Am Samstag wartet aber ein ganz anderes Spiel als zuletzt auf uns“, richtet er den Blick nach vorne und weiß, dass Plochingen über enorme Erfahrung und individuelle Qualität verfügt. Heraus sticht etwa Linkshänder Felix Stahl, der mit 226 Treffern aktuell bester Torschütze der Liga ist. Baricelli: „Sie haben viele Varianten, in der Abwehr und im Angriff, und viele Spieler, die Verantwortung übernehmen. Eine gute Mannschaft, die etwas erreichen möchte.“

In diesem Punkt sieht es bei seiner jungen Equipe nicht anders aus. Der 26-jährige Brasilianer berichtet von einer „sehr guten“ Arbeit im Training. „Die Jungs wollen“, spürt er. „Selbst, wenn unsere Chance bei nur noch einem Prozent liegen sollte, werden wir weiter bis zum Ende kämpfen. Wir können nur unsere Leistung kontrollieren, der Rest liegt nicht in unseren Händen.“

Was deutlich zu sehen ist, sind Fortschritte in der Entwicklung der Mannschaft und Spieler, die ihn erfreuen. Vor allem die Mischung zwischen Disziplin und Kreativität im Offensivspiel und einer klaren Idee in der Abwehr stimmt ihn positiv. Auch für die schwere Aufgabe gegen Plochingen.

TSV Weinsberg – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr, Weibertreuhalle)

Für den TuS Steißlingen geht es am Samstag rund 200 Kilometer weit zum TSV Weinsberg. Der Gastgeber steht mit 29:31 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Die Mannschaft verfügt über großes Potenzial, wurde allerdings vom Verletzungspech nicht verschont und könnte daher vermutlich besser dastehen. Mit Sven König und Moritz Wahl hat der TSV zwei Spieler in seinen Reihen, die zu den besten zehn Torschützen der Oberliga gehören. Zuletzt gewann Weinsberg gegen Schwäbisch Gmund und Altenheim, musste zwischendrin jedoch auch eine Niederlage gegen Herrenberg hinnehmen.

Rein rechnerisch brauchen die Gastgeber noch weitere Punkte, um frühzeitig den Klassenerhalt in der Tasche zu haben. Somit wird das Team um Trainer Oliver Heß motiviert sein, die Partie für sich zu entscheiden. Doch wollen die Steißlinger die Punkte nicht herschenken und an die erste Halbzeit der vergangenen Partie anknüpfen. Trainer Dominik Garcia hofft, auf einen vollen Kader zurückgreifen zu können.