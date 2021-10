von unserer Sportredaktion

Frauenhandball, 3. Liga: TuS Steißlingen – TuS Metzingen II (Freitag, 20.30 Uhr, Mindlestalhalle). – Nach drei Niederlagen in Folge gegen starke Gegner wartet am Freitag ein Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt auf die Drittliga-Handballerinnen des TuS Steißlingen. Zu Gast in der Mindlestalhalle ist der Tabellenvorletzte, die Bundesligareserve der TuS Metzingen.

Der Unterbau der Erstligamannschaft verfügt über eine junge Truppe mit vielen Spielerinnen, die erste Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln und möglichst früh auf hohem Niveau agieren sollen. Dementsprechend ist Steißlingen die erfahrenere Mannschaft. Metzingen startete mäßig in die Saison und holte aus den ersten sechs Spielen nur einen Sieg. Allerdings zeigt die Formkurve der Gäste nach oben. Mussten sie zu Beginn der Spielzeit teilweise klare Niederlagen hinnehmen, hielten sie zuletzt gut mit. Zunächst wurde der HC Erlangen II auswärts mit 31:26 geschlagen, dann schnupperte die TuS lange an den nächsten Punkten, musste sich aber der HSG Würm/Mitte mit 28:29 geschlagen geben.

Die Steißlingerinnen müssen gerade zu Hause ihre Spiele gewinnen, um auch in der kommenden Saison drittklassig zu sein. „Wir hatten zuletzt drei Spiele, in denen wir klare Außenseiter waren und ein Punktgewinn sicherlich nicht eingeplant war“, sagt der Steißlinger Trainer Sascha Spoo. Und der Coach des Aufsteigers aus dem Hegau ergänzt entschlossen: „Gegen Metzingen sieht das aber anders aus. Das ist ein Spiel, das wir zu Hause unbedingt gewinnen müssen.“ (mw)

SVA beim Spitzenreiter

TSV Haunstetten – SV Allensbach (Samstag, 18.15 Uhr, Albert-Loderer-Halle Augsburg). – Am Samstag treten die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach nach einem spielfreien Wochenende beim TSV Haunstetten an. Das Team aus dem Augsburger Stadtteil grüßt nach sechs Partien ungeschlagen von der Tabellenspitze. Dass es dort nicht einfach wird, die Punkte zu holen, mussten mit dem TSV Wolfschlugen und dem HCD Gröbenzell zwei Mannschaften aus dem Führungsquartett bereits feststellen – auch wenn beide Spiele knapp für den TSV Haunstetten ausgingen.

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga im Jahr 2017 schaffte der langjährige Trainer Herbert Vornehm beim TSV den Umbruch und führte in den letzten Jahren viele junge Spielerinnen an das Drittliganiveau heran. Nach Platz sieben (2018/19) und fünf (2019/20) sowie einem siebten Rang in der abgebrochenen Spielzeit 2020/21 scheint Haunstetten zurück zu alter Stärke gefunden zu haben. Vor allem die erfahrenen Patricia Horner, Anja Niebert und Sarah Irmler waren in den ersten Partien Erfolgsgaranten. Irmler führt mit 48 Toren die Schützenliste der Staffel F an.

Ein hartes Stück Arbeit kommt also auf den Tabellendritten von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz zu. Nach dem 29:24-Derbysieg gegen Steißlingen fahren die Allensbacherinnen jedoch mit breiter Brust und hochmotiviert nach Haunstetten. Bei einem Erfolg winkt dem SVA selbst die Tabellenführung. Wichtig wird vor allem ein konzentrierter Start in die Partie sein und das Einengen der Kreise von Toptorschützin Irmler. Gerade die Defensive ist bislang das Prunkstück, erst 119 Gegentreffer kassierte der SVA. Dieser Wert ist ligaspitze, nun will Allensbach auch nach Punkten nachlegen. (asp)