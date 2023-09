Zum Abschluss der Saison reisten zwei Mannschaften des TV Engen nach Niefern-Öschelbrunn zu den Baden-Württembergischen Teammeisterschaften der U18 bis Aktiven. In der Endabrechnung standen beide Mannschaften auf dem Podest und freuten sich über Platz zwei (Frauenklasse) und Platz drei (Weibliche U18).

In dem neu gestalteten Wettkampf mussten sechs Disziplinen absolviert werden, bei denen immer zwei Athleten in die Wertung kamen und die Punkte addiert wurden. Die aktiven Frauen waren mit acht Teilnehmerinnen am Start und waren nach ihrem letztjährigen Sieg wieder sehr erfolgreich. Die fünf U18-Mädchen hatten mit acht Mannschaften die größte Konkurrenz und konnten sich gut behaupten.

Für die herausragenden Ergebnisse sorgten bei den U18 die Kugelstoßerinnen. Lilly Geßler schraubte ihre Bestleistung auf 11,85m und Fabien Braun folgte dicht darauf mit 11,82m. Im Hochsprung erreichten Lea Brauner und Michelle Czombera jeweils 1,44m. Bei den Frauen holte sich Luzia Herzig zwei Siege. Über 100m war sie mit 13,18 Sekunden die schnellste Sprinterin und im Weitsprung sprang sie 5,30m weit. Sabrina Strötzel erreichte mit 5,23m den zweiten Platz. Im Speerwurf schloss sie mit 31,75m als Drittbeste ab. (her)