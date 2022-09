von unserer Sportredaktion

Kunstradsport: Der internationale Deutschland-Cup in Osterholz-Scharmbeck (Niedersachsen), das DM-Halbfinale in den Kunstrad-Mannschaftsdisziplinen sowie das zweite Halbfinale im 1er/2er wurde vom RV Neuenkirchen perfekt ausgerichtet. Bei typisch norddeutschem Schmuddelwetter gab es in der Osterholzer Sporthalle einen Überraschungssieg durch den RV Neuenkirchen im 6er Kunstrad und einen deutschen Rekord im 4er Kunstrad der Frauen durch die amtierenden Europameisterinnen des RV Mainz-Ebersheim.

Der RMSV Aach löste in der Vorrunde das DM-Ticket im 6er Kunstrad (Alina Bötzer, Carina Paukstadt, Carolin Schmid, Franziska Bötzer, Sabrina Bürßner, Sarah Bötzer) und musste sich im Finale nur Neuenkirchen knapp geschlagen geben. Auch der 4er Frauen (Alina Bötzer, Carina Paukstadt, Franziska Bötzer, Sabrina Bürßner) qualifizierte sich und fuhr im Finale auf Platz drei. „Die beiden DM-Tickets sind zwar gelöst, aber ganz zufrieden können wir mit der Leistung in beiden Disziplinen nicht sein“, so Trainerin Katja Gaißer.

In der WM-Qualifikation machte Mainz-Ebersheim einen großen Schritt Richtung Hallenrad-Weltmeisterschaft in Gent/Belgien. Mit 894,27 führt der RV recht deutlich vor Aach (820,68), Flonheim (754,59), Ebersheim-Ludwigshafen (647,68) und Steinhöring (631,53), das schon ein Streichresultat hat.

Im 6er Kunstrad zeigte der RSV Steinhöring (180,4) die beste Kür vor Neuenkirchen (172,45) und Aach (168,39). Im Finale zeigten die Lokalmatadorinnen vom RV Neuenkirchen mit 178,21 Punkten eine sichere Kür. Weder Aach (177,35) noch Mainz-Ebersheim (170,23) konnten die Vorgabe toppen, sodass Neuenkirchen überraschend über den D-Cup-Sieg jubeln durfte. (ws)