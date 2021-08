Fußball vor 2 Stunden

Zwangspause für den 1. FC Rielasingen-Arlen: Beim kommenden Gegner 1. Göppinger SV befinden sich zehn Spieler in Quarantäne

Eigentlich hätte der 1. FC Rielasingen-Arlen am Wochenende in der Oberliga gegen den 1. Göppinger SV gespielt. Doch beim Gegner der Hegauer sind drei Spieler an Corona erkrankt, sieben weitere Akteure mussten in Quarantäne – daher fällt die Partie aus. Wie Michael Schilling, Trainer von Rielasingen-Arlen, und Sportvorstand Oliver Hennemann die Situation einschätzen.