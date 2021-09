Fußball-Oberliga: FV Lörrach-Brombrach – 1. FC Rielasingen-Arlen (heute, 18 Uhr, Lörrach-Grütt-Rasen). – Das erste Saisonspiel unter der Woche führt die Talwiesen-Elf ans Dreiländereck nach Lörrach. Nach der Absage der Partie gegen den 1. Göppinger SV aufgrund dortiger Coronafälle hoffen die Hegauer, dass wieder alle zuletzt angeschlagenen Spieler vom Duell in Bietigheim-Bissingen dabei sein können.

Niedermann und Bertsch wieder dabei

Daniel Niedermann konnte nach seiner fiebrigen Erkältung wieder ins Training einsteigen und auch Tobias Bertsch, der in Bietigheim verletzungsbedingt früh ausgewechselt werden musste, ist wieder mit von der Partie. Daniel Wehrle befindet sich weiterhin im Aufbautraining.

Nach der knappen und unnötigen ersten Saisonniederlage erhofft sich die Mannschaft von Trainer Michael Schilling vor allen Dingen mehr Effizienz und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

FV erwischte gegen Linx „schwarzen Tag“

Der FV Lörrach-Brombach ist bisher in den Startlöchern hängengeblieben. Am Rheinknie hatte man sich den Saisonstart deutlich besser vorgestellt. Das Team steht aktuell auf Tabellenplatz 18. Nur einen Punkt hat der FV bisher auf dem Konto und diesen ergatterte sich die Mannschaft vom Rheinknie mit einem Handelfmeter in der Schlussminute gegen den FC 08 Villingen. Am vergangenen Wochenende erwischte der FV bei der 0:4-Niederlage in Linx laut Trainer Erkan Aktas „einen schwarzen Spieltag. Linx hat wenig gemacht und von unseren Fehlern profitiert“, hatte er nach dem Duell gesagt.

Drei Platzverweise in vier Partien

Ein Grund für den schlechten Saisonstart ist auch der Tatsache geschuldet, dass man in den ersten vier Spielen gleich dreimal durch Platzverweise dezimiert wurde. Am ersten Spieltag erwischte es Torhüter Marc Philipp nach einer Notbremse. Am dritten Spieltag war es Sidney Dieng wegen einer Unsportlichkeit, die ihn in der heutigen Partie zum Zuschauen verurteilt.

Ebenso gesperrt fehlen wird Kapitän und Abwehrchef Berat Ozan. Dessen Platzverweis gehört wohl in die Sparte Kuriosität, über die in Lörrach-Brombach allerdings niemand lachen kann. Beim Spiel in Linx hob der Schiedsrichter-Assistent aufgrund einer Abseitsstellung die Fahne, der Unparteiische pfiff allerdings (noch) nicht und der Abwehrchef hielt den Ball mit der Hand fest – Rote Karte. Das ist natürlich ganz bitter.

Den Ausfällen zum Trotz sollte sich die Talwiesen-Elf auf einen kampfstarken Gastgeber einstellen, der eigentlich punkten muss, um einen totalen Fehlstart zu vermeiden. (te)