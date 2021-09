von unserer Sportredaktion

Frauenhandball, 3. Liga: TS Herzogenaurach – SV Allensbach (Sonntag, 16 Uhr). – Es geht wieder los für die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach. Am Sonntag ist das Team von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz zu Gast bei der TS Herzogenaurach und tritt dabei direkt eine der beiden weitesten Auswärtsfahrten der kommenden Runde in den Norden Bayerns an.

Kein Unbekannter Gegner

Die TS Herzogenaurach ist kein unbekannter Gegner und war vor einigen Jahren schon einmal der Südstaffel zugeteilt. Nach einem Jahr in der Staffel Ost wäre es in der vergangenen Saison wieder zu einem Aufeinandertreffen gekommen, wäre die Runde nicht vorzeitig beendet worden.

Damals hatte die Turnerschaft zwei Niederlagen auf dem Konto und stand auf Platz acht. Davon will man sich auf Allensbacher Seite aber nicht blenden lassen. Die Karten werden neu gemischt, und der SVA muss von Beginn an der Partie seinen Stempel aufdrücken. Da der Großteil des Teams zusammengeblieben ist, lag der Allensbacher Fokus in der Vorbereitung neben dem athletischen Bereich vor allem darauf, die Abläufe in Angriff und Abwehr zu festigen.

Einige angeschlagene Spielerinnen

Weiterhin fehlen werden die langfristig am Knie verletzten Leonie Kuntz und Laura Strosack. Zudem muss Teamchef Lebherz für die Partie in Herzogenaurach voraussichtlich auf Greta Rinkeviciute aufgrund einer Weisheitszahn-OP sowie Laura Epple und Kristiana Mitreiter verzichten.

Dazu gehen einige Spielerinnen angeschlagen in das Spiel. „Natürlich ist es nie ganz einfach, wenn man nicht in voller Teamstärke auflaufen kann, aber das werden wir durch mannschaftliche Geschlossenheit, Kampf und Willen kompensieren“, sagt Andreas Spiegel, Vorstand des Handball-Sportmanagement Allensbach. Das erste Heimspiel bestreitet der SVA am Sonntag, 12. September, um 16 Uhr gegen FrischAuf Göppingen II. (as)