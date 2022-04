Volleyball, 2. Bundesliga: Blue Volleys Gotha – TSV Mimmenhausen 3:2. – Der TSV Mimmenhausen ist der Pechvogel der 2. Volleyball-Bundesliga, ihn hat in der Rückrunde das Spielglück komplett verlassen. Spielertrainer Christian Pampel musste erneut einen schmerzhaften Nackenschlag hinnehmen. Nein, nicht das 25:15, 25:22, 20:25, 19:25, 15:11 ist gemeint. Übrigens der erste Heimsieg der Thüringer über den TSV, seit sie mit Mimmenhausen vor fünf Jahren in die Liga aufgestiegen sind. Viel schlimmer: Jonas Hoffmann hat sich so schwer verletzt, dass er nicht mehr weiterspielen konnte, noch am Abend zurück an den Bodensee gebracht wurde. Er war auf dem Fuß von Yann Böhme gelandet und umgeknickt. Für ihn kam Heiko Schlag. In einer Phase, in der sich die Gäste doch noch ins Match gewurschtelt hatten. „Wir haben uns gut aus der Affäre gezogen“, sagt Pampel relativ zufrieden, „obwohl wir die ersten beiden Sätze richtig schlecht gespielt hatten.“

Etwas müde und unkonzentriert nach langer Busfahrt

Nach der siebenstündigen Busfahrt hatten sie in den ersten beiden Durchgängen etwas müde und unkonzentriert gewirkt, danach aber mit viel Willen den Blue Volleys Paroli geboten, sich von der rasanten Vorstellung der Gastgeber in den ersten Durchgängen nicht einschüchtern lassen.

Gotha erzeugt viel Druck, ohne Fehler zu machen

Anfangs waren die Blockspieler nicht schnell genug auf den Außenpositionen, starke Gothaer Angreifer nutzten die Lücken. Außerdem hatte die Annahme erhebliche Probleme mit den teils brutal übers Netz geprügelten Bällen. „Wir hatten uns nicht gut auf die Situation eingestellt“, bemängelt Pampel. Aber Gotha habe viel Druck erzeugt, ohne Fehler zu machen. Entsprechend schwer fiel es Zuspieler Federico Cipollone, seine Angreifer gut in Szene zu setzen. Die dazu enorme Probleme hatten, gleich mit dem ersten Ball zu punkten.

Mimmenhausen steigert sich mächtig, wird mit einem Punkt belohnt

Und trotzdem mussten die Gastgeber um den erhofften ersten Heimerfolg gegen Mimmenhausen zittern. Der TSV steigerte sich mächtig, setzte seinerseits Gotha unter Druck. Nun geriet die zuvor wie ein Örgelchen laufende Blue-Volleys-Maschine ins Trudeln. Statt die Köpfe nach der frustrierenden Verletzung von Hoffmann hängen, alle Hoffnung auf ein ansprechendes Resultat fahren zu lassen, erwachte der Kampfgeist: Mimmenhausen, das in Libero Johann Reusch den besten Mann hatte, glich zum 2:2 in den Sätzen aus. Und hatte im Tiebreak nicht immer das Glück auf seiner Seite. Gab aber auch dann noch nicht auf, als der Spielstand eigentlich dazu aufforderte. Aus dem 4:10 gelang ein 10:12. Zu mehr reichte es nicht. Gotha behielt die Nerven, holte sich den verdienten Sieg mit dem 15:11.

3:2-Erfolg am Sonntag in Mainz

Mainz-Gonsenheim – TSV Mimmenhausen 2:3 (25:21, 29:27, 14:25, 19:25, 6:15). – Die beste Nachricht zuerst: Kein TSV-Spieler hat sich verletzt, und die zweite gute: Mimmenhausen hat das Siegen trotz der miesen Umstände nicht verlernt, kehrt mit drei Punkten aus dem Doppelspieltag an den See zurück. Federico Cipollone wurde mit der Goldmedaille als MVP ausgezeichnet.

TSV Mimmenhausen: Frings, Streibl, Pampel, Hoffmann (Schlag), Zippel, Cipollone (MVP Mainz), Reusch (MVP Gotha).