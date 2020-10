von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: Rhein-Neckar Löwen II – HSG Konstanz II (Samstag, 20 Uhr, Stadthalle Östringen). – Noch vor wenigen Jahren spielte die Reserve der HSG Konstanz in der Bezirksklasse. Seitdem ging es rasant bergauf. Bis in die 3. Liga, die höchstmögliche Spielklasse für eine Zweitvertretung. Diese Herausforderung geht die HSG Konstanz mit einem extrem jungen Kader und zwei neuen Trainern an: Jessica Bregazzi und Thomas Zilm.

Kader und Neuzugänge: Jung, kreativ, schnell. So stellt sich Neu-Trainerin Jessica Bregazzi den Handball vor, mit dem die 3. Liga aufgemischt werden soll. Neu zur Verfügung stehen ihr Florian Wangler aus der letztjährigen und Rohat Sahin aus der diesjährigen A-Jugend, der zudem für die Schweizer Jugend-Nationalmannschaft aktiv ist. Dazu der ebenfalls noch für die A-Jugend spielberechtigte Rechtsaußen Leandro Lioi. Der Schweizer Auswahlspieler ist aktuell jedoch noch verletzt. Luca Merz stieß nach seinem Auslandsaufenthalt wieder zurück zum Team und Niklas Duffner steht als weitere Alternative zur Verfügung (dritte Mannschaft). Damit schickt die HSG Konstanz eines der jüngsten Aufgebote der Liga ins Rennen. „Wir mussten neue Formationen bilden und haben noch ein paar Verletzte“, erzählt Bregazzi, freut sich aber auch: „Joel Mauch und Lars Michelberger haben sich extrem entwickelt und noch mehr Selbstvertrauen in Abwehr und Angriff.“ 19 Mann umfasst der Kader, darunter Beachhandball-Nationaltorwart Moritz Ebert und Patrick Volz, die auf dem Sprung in die Erste sind. Erfahrene Stützen sind Benjamin Schweda und Kai Mittendorf.

