Laufsport:

Bei idealen Bedingungen und einer vom Regen aufgeweichten Strecke fand am Sonntag der erste Lauf der Hegau-Bodensee Crosslaufserie in Konstanz im Schwaketenwald statt. Insgesamt kamen 341 Läuferinnen und Läufer ins Ziel, davon 150 im Hauptlauf, 167 Schülerinnen und Schüler sowie 24 auf der Kurzstrecke.

Im Hauptlauf über 7,8 Kilometer setzte sich direkt nach dem Start eine Vierergruppe, bestehend aus Jens Ziganke, Benedikt Hoffmann, Michael Wörnle und Luca Völkle vom TV Konstanz, ab. Bereits nach der ersten von drei Runden war klar, dass die Läufer aus Konstanz den Sieg unter sich ausmachen werden. Am Ende war es dann Michael Wörnle, der nach dem Anstieg durch den Wald die entscheidende Attacke setzte und sich von Luca Völkle distanzierte.

Zwar konnte Völkle auf dem letzten Flachstück den Rückstand wieder etwas verkleinern, aber Wörnle rettete seinen Vorsprung ins Ziel und beendete das Rennen in 25:41,5 Minuten knapp vor Völkle in 25:44,4 Minuten. Den dritten Platz belegte TV Konstanz Neuzugang und Berglauf Spezialist Benedikt Hoffmann in 25:54,2 Minuten, gefolgt von Jens Ziganke (26:18,3 min), Paul Snehotta (26:52,6 min) und Niklas Hänze (27:35,2 min) auf den Plätzen vier bis sechs (alle TV Konstanz).

Bei den Frauen lief Christin Wintersig vom SV Reichenau von Beginn an ein einsames Rennen. In alter Stärke dominierte sie die Frauenkonkurrenz und baute von Runde zu Runde ihren Vorsprung aus. Nach exakt 32 Minuten lief sie vor den Vereinskolleginnen der LG Hohenfels Michaela Gertis (32:53,0 min) und Evi Polito (33:21,5 min) als Erste über die Ziellinie.

Der ASC Konstanz war mit über 30 Läuferinnen und Läufern mit Abstand die größte Mannschaft in den Hauptklassen und stellte auch den Sieger der 2,6 Kilometer langen Kurzstrecke. Neu in diesem Jahr ist neben den üblichen Altersklassenwertungen auch die Gesamtwertung über alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kurzstrecke. Hier gewann Tobias Vater in 8:48,5 Minuten vor Oskar Padberg (U20) vom TV Konstanz und Christian Weich (ebenfalls ASC Konstanz). Im Frauenrennen siegte Lina Schitz (U18) von der LG Hohenfels in 10:34,4 Minuten. Die Plätze zwei und drei belegten Tess Schulz (TG Tuttlingen) und Greta Späth (TV Konstanz, U18). Luis Lauble vom TV Konstanz gewann in der Altersklasse der männlichen Jugend U18. (lv)

Weitere Ergebnisse

Schülerinnen und Schüler

w. Jugend U14: 1. Marie Maier, TSV Bodman, 7:18,8, 2. Paula Schafbuch, LG Baar/LV Donaueschingen, 7:20,0, 3. Marlene Lang, LG Radolfzell, 7:24,2

w. Jugend U16: 1. Ann-Sophie Drescher, Lauffreunde in Freiburg, 7:38,8, 2. Yola Staiger, TV Konstanz, 7:52,6, 3. Ronja Svete, LG Radolfzell, 7:53,1

m. Jugend U14: 1. Jona Vogt, TV05 Fridingen, 6:50,8, 2. Paul Schutzbach, Tuttlinger Sportfreunde, 7:06,9, 3. Laszlo Kallabis, LG Baar/LV Donaueschingen, 7:18,4

m. Jugend U16: 1. Sebastian Schall, TG Tuttlingen, 6:33,6, 2. Lasse Maier, TSV Bodman, 6:44,5, 3. Jakob Dayal, LG Radolfzell, 6:50,3