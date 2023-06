Fußball vor 2 Stunden

Wie zwei Konstanzer Kindern in Afrika das Fußballspielen ermöglichen – mit Bildern!

Cedrik Lingner und Jakob Gaertner haben in Kenia ein Projekt gestartet, dass Kindern und Jugendlichen ermöglichen soll, Fußball spielen zu können. Die Freude am runden Leder steht dabei an erster Stelle.