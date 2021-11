von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: SC Lahr – FC Radolfzell 2:3 (0:2). – Was für ein wichtiger Sieg für Radolfzell, wenn man auf die aktuelle Tabelle schaut. Mit 17 Punkten steht der FCR immer noch auf einem Abstiegsplatz, jedoch hat er Anschluss ans große Mittelfeld. Das Spiel ist leicht erzählt: Radolfzell, top eingestellt von Trainer Steffen Kautzmann, war in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und ging verdient mit einer 2:0-Führung in die Pause.

Anfangs gegenseitiges Abtasten

Am Anfang war es noch ein gegenseitiges Abtasten. In der zwölften Minute die erste Möglichkeit für den FC 03 Radolfzell: Bell gewann das Laufduell auf der rechten Seite, konnte aufs Tor zulaufen, aber setzte den Ball knapp neben den langen Pfosten. So ging es weiter bis zur 18. Minute, dann hatte Lahr drei gute Möglichkeiten, welche aber von der gutstehenden Abwehr des FC 03 Radolfzell geblockt wurden.

FCR geht verdient mit Führung in die Pause

Danach wurde der FCR wieder besser. In der 29. Minute setzte sich Wehrle energisch durch und der FCR ging in Führung. In der 40. Minute eine Flanke von rechts auf den Kopf von Huber und dieser konnte zum 2:0 einköpfen. So ging der FCR mit einer verdienten Führung in die Pause.

Radolfzell setz sich gut in Szene

Nach der Pause wollte Lahr mehr machen, wechselt zweimal. Aber die sehr gute Mannschaft des FCR ließ nichts zu. Radolfzell hatte das Spiel im Griff, und sollte Lahr mal durchgekommen sein, konnte die Abwehr parieren. Als Radolfzell in der 61. Minute mit einem Konter durch Yannic Schädler auf 3:0 erhöht hatte, schien es als wäre das Spiel entschieden, da Radolfzell sich immer wieder gut in Szene setzte. Als sich Lahr in der 63. Minute dann noch mit einer Roten Karte selbst bestrafte, war aus Radolfzeller Sicht alles klar. So hatte weiterhin der FCR alles im Griff.

Wackelnde Radolfzeller in Schlussphase

Doch dann kam die 81. Minute: Lahr kam zum Abschluss und verkürzte auf 1:3. Jetzt wackelte Radolfzell, da Lahr zwei Minuten später auf 2:3 verkürzen konnte. Somit wurde es noch mal eine spannende Schlussphase.

FCR rettet Vorsprung bis zum Schlusspfiff

Dennoch konnte der FCR den Sieg über die Zeit bringen und sicherte sich – mehr als verdient – für die Leistung die Punkte aus Lahr. Jetzt gilt es, das Potenzial aus dem Sieg in die nächsten Partien mitzunehmen, dann kann Radolfzell in der Tabelle den einen oder anderen Platz gutmachen. (km)

FC 03 Radolfzell: Bisinger, Huber, Swiderski (69. Schaar), Schädler, Zimmermann, Beha, Erdmann, Hlavacek (83. Schmidt), Wehrle, Krieg, Bell (80. Gutacker). – Tore: 0:1 (29.) Wehrle, 0:2 (40.) Huber, 0:3 (61.) Schädler, 1:3 (81.) Stefotic, 2:3 (83.) Wirth. – SR: Lorenz (Bühl).