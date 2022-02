Handball, Oberliga: HSG Konstanz II – SV Fellbach 38:25 (19:12) . – In der ersten Hälfte hielten die Gäste aus Fellbach bis zur 25. Minute gut mit. Der mit sieben Treffern erfolgreichste Gästeakteur Maximilian Pfeil markierte hier den Treffer zum 10:14 aus seiner Sicht. „Wir hatten in der ersten Hälfte noch etwas Probleme mit dem Rückzug“, erklärte der Konstanzer Coach Vitor de Faria Baricelli. Allzu große Sorgen um sein Team musste er sich aber dennoch nicht machen.

Feiner Tempohandball

Es wirkte, als sei in der Woche die Verkrampfung, die angezogene Handbremse gelöst worden. Die Drittliga-Reserve erinnerte wieder an die teils furiosen Auftritte vor dem Jahreswechsel. So setzte sich die HSG Konstanz II mit feinem Tempohandball schon vor der Pause binnen Minuten auf 19:11 ab.

Schweda wieder auf der Platte

Wieder mit dabei: Co-Trainer Benjamin Schweda. Es wirkte, als sei der 27-Jährige, der die Handballschuhe eigentlich bereits an den Nagel gehängt hatte, nie weggewesen. Zweimal traf er und packte dabei den Hammer per Schlagwurf aus, wirkte aber vor allem als erfahrener Regisseur, der seinen Mitspielern viel Ruhe und eine klare Struktur gab. Ebenso wie Jonas Hadlich auf der Spielmacherposition. Er bekam für seine Organisation und Spielkontrolle ein Sonderlob von Vitor de Faria Baricelli.

Nach der 19:12-Führung zur Pause war die zweite Halbzeit dann pure Begeisterung und Spielfreude bei den Konstanzern, die bis zum Ende nicht locker ließen und sich in einen richtigen Rausch spielten – bis zum verdienten Endstand von 38:25. (joa)

HSG Konstanz II: Herrmann, Ebert (1) (beide Tor); Schweda (2), Mittendorf (1), Zeller, Mack (2), Stotten (2), Koch (2), Fehrenbach (7), Herbel (12/3), Eich (2), Knipp (1), Koester (1), Hadlich (5).

TSV Birkenau – TuS Steißlingen 26:29 (12:16)

Der TuS war von Beginn an das präsentere Team. Der TSV tat sich im Angriff sehr und wurde immer wieder zu schweren Abschlüssen gezwungen, während dem TuS viele einfache Treffer im Gegenstoß gelangen.

Gute Phase vor der Pause

In der 15. Minute beim Spielstand von 5:7 mussten die Gastgeber eine erste Auszeit nehmen. In der Folge war der TSV besser im Spiel und konnte das Spiel bis zum 11:12 weiterhin knapp gestalten. Dann gelang den Steißlingern jedoch ein 4:0-Lauf kurz vor der Pause, sodass ein 16:12-Vorsprung mit in die Kabine genommen wurde.

Nach der Pause konnte der TuS die Falken weiterhin im Zaum halten. Tore musste sich der TSV weiterhin schwer erarbeiten, und auch in der Defensive hatte er seine Schwierigkeiten. Die Folge war die erste Sieben-Tore-Führung des TuS (16:23, 45.). Doch eine Vorentscheidung war noch nicht gefallen.

Durch eine offensive Abwehr konnte der TSV den bis dahin souveränen Steißlinger Angriff noch einmal ins Wanken bringen. Einige Fehler zu viel auf Seiten der Gäste sorgten für eine spannende Schlussphase, in der der TSV den Vorsprung auf nur noch drei Tore verkürzen konnte. Es fehlte aber der letzte Punch, das Spiel noch einmal komplett zu drehen.

Hochverdienter Erfolg

Birkenau zog dann auch noch die letzten Register und legte gegen das Ergebnis wegen eines angeblichen Wechselfehlers in der 21. Minute Einspruch ein. Dass dieser von Erfolg sein wird, ist eher nicht anzunehmen. So feierte der TuS Steißlingen am Ende einen hochverdienten 29:26-Erfolg. (es)

TuS Steißlingen: Seeger, Walter (Tor), Storz (1), Weber (1), Maier (2), Klotz (2), Müller (2), Biedermann (2), Wildöer (4), M. Wangler (4/4), Hohlwegler, F. Wangler (3), Faeser (3), Bartels (3), Hipp (2), Glock.