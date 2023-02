Leichtathletik: Der noch 17-jährige Elias Keller vom TV Engen startete in Dortmund als einer der Jüngsten in seiner Spezialdisziplin, dem 60m Hürdenlauf. Er qualifizierte sich nach 8,24 Sekunden im Vorlauf für das Halbfinale und steigerte sich dort auf 8,13 Sekunden, die nahe an seiner Bestleistung (8,09 Sekunden) liegen.

Damit zeigte er in zwei soliden Läufen sein Können und war Viertbester seines Jahrgangs. Als Zehnter insgesamt verpasste er das Finale nur knapp. Dennoch war das Sprinttalent zufrieden mit dem Ergebnis und der gesamten Hallensaison, in der er zahlreiche Bestleistungen aufgestellt hat.

Zufrieden war auch Joel Tutzschky von der LG Radolfzell bei seiner DM-Premiere. Er ging über 800m an den Start. Im schnellsten Vorlauf schlug er sich achtbar mit 2:00,80 Minuten in einem taktischen Rennen, in dem sich nur der Sieger für den Endlauf qualifizieren konnte. Als 22. von 33 Läufern war er zwar rund zwei Sekunden langsamer als bei seiner besten Hallenzeit, kehrte aber mit wertvollen Erfahrungen zurück an den Bodensee.

Auch Benedict Bartels gehört wie Elias Keller zum jüngeren Jahrgang der U20. Der talentierte Mittelstreckler, der mit seiner Meldezeit auf Platz 16 der Meldeliste rangierte, wusste von Beginn an, dass es eine schwere Aufgabe über die 1500m werden würde. Er ging den ersten Kilometer mit 2:44 Minuten schnell an, dann wurde die Lücke zur Spitzengruppe größer und er kam am Ende als Siebter seines Vorlaufs ins Ziel. Mit seiner Endzeit von 4:08,88 min bestätigte Bartels den 16. Platz in der nationalen Konkurrenz und bewies, dass die Form stimmt. (her)