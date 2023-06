Special Olympics: Der 24. Juni wird für Julian Rublack ein ganz besonderes Datum bleiben. Vor einem Jahr wurde er an diesem Tag Deutscher Meister bei den Special Olympics National Games in Berlin. Auf den Tag genau ein Jahr später stand der 31-jährige Überlinger schon wieder in einem Finale – allerdings ging es da um den Olympiasieg und Gold bei den Special Olympics World Games – und Julian Rublack machte auch dieses Mal sein Ding und gewann die Goldmedaille im Einzel.

Julian Rublack in Aktion auf dem Badminton-Feld. | Bild: Bild: Steffen Nichterlein, GutMuths

Er dominierte regelrecht die Finalspiele. In vier Spielen gab er keinen Satz und nur 93 Punkte ab. Lediglich der Inder Nasi Lokesh konnte dem Überlinger beim 14:21 und 19:21 Paroli bieten. Ansonsten setzte sich Julian Rublack souverän gegen Athleten aus Litauen, Dänemark, Peru und eben Indien durch. „Ich habe mir einen Traum erfüllt“, sagt er. „Es ist für einen Sportler das Größte, bei olympischen Weltspielen Gold zu gewinnen.“ Dabei betont er die „unglaubliche Unterstützung“ in der Vorbereitung durch seine Familie und das Trainerteam bei seinem Heimatverein TV Überlingen.

Allerdings hob Julian Rublack bei den Special Olympics World Games auch das Erlebnis hervor, sich mit vielen anderen Sportlern aus der ganzen Welt zu treffen. „Die Stimmung an den Sportstätten und unter den Athleten war einzigartig“, sagt der 31-Jährige. „Es war wunderbar, viele Leute kennenzulernen und sogar mit Badminton-Legende Mats Gade aus Dänemark und Mister Badminton in Deutschland, Marc Zwiebler, zu sprechen.“

Julian Rublack aus Überlingen hat bei den Special Olympics World Games in Berlin mit seiner Partnerin Pia Welsch aus Nordrhein-Westfalen die Goldmedaille gewonnen. | Bild: Betreuungsteam Julian Rublack

Vor dem Gold im Einzel holte Julian Rublack schon Gold im Mixed mit Pia Welsch und völlig unerwartet Silber im Unified Doppel mit Nicklas Bartels. Die Silbermedaille kam deshalb überraschend, weil er in dieser Disziplin gar nicht als Starter vorgesehen war. Da sich ein Team-Mitglied verletzte, sprang der Überlinger kurzerhand ein. Er hatte zuvor noch nie mit Nicklas Bartels gespielt. Mit dieser Medaillenausbeute war Julian Rublack letztlich einer der erfolgreichsten Sportler im Team Special Olympics Deutschland, das mit 356 Athleten die größte Delegation der Special Olympics World Games stellte.