Gymnastik vor 3 Stunden

Weltmeisterin, Dozentin, Hallensprecherin: Christiana Rosenberg-Ahlhaus geht in Rente

Christiana Rosenberg-Ahlhaus wurde 1975 Weltmeisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik. Danach war sie 38 Jahre in der Lehre an der Uni Konstanz. Jetzt geht die promovierte Sportwissenschaftlerin in den Ruhestand.