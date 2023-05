Leichtathletik: Nach der drohenden Absage der Bezirksblockmehrkampfmeisterschaften U14/U16 und Mehrkämpfen U12 in Radolfzell gab es durch die Kooperation mit dem Bezirk Neustadt dann doch noch ein Happy-End. Die Organisatoren, an der Spitze LG-Vorsitzender Michael Strittmatter, machten im Vorfeld dieser wichtigen Veranstaltung für den Nachwuchsbereich ein Wechselbad der Gefühle durch. Zuerst waren auf dem Papier zu wenige zugelassene Kampfrichter angemeldet, dann sagte Neustadt Kampfrichter zu und anschließend meldeten sich so viele Athleten wie lange nicht.

Sportlich gesehen setzte sich die Spannung im positiven Sinne im Radolfzeller Unterseestadion bei schönem Wetter fort. Es gab einige herausragende Leistungen. Viele Athleten aus dem Bezirk qualifizierten sich für die Badischen Meisterschaften und werden dort sicher vorne mitmischen. Diese Rolle wird sicher Jakob Kresalek (PTSV Konstanz) bei den M14 im Block Sprint/Sprung spielen. Er gewann in einem ausgeglichenen Mehrkampf mit 2663 Punkten und hatte seine besten Ergebnisse im 100m-Lauf mit 12,31 Sekunden und im Speerwurf mit 43,94m. Das Gleiche gilt für Maik-Leon Hoppe (TV Engen), der im Block Wurf der M14 mit 2707 Punkten überlegen siegte. Herausragend sein Diskuswurf auf 39,45m.

Bei den Mädchen sicherte sich Maya Joham (TV Rielasingen) den Titel mit 2564 Punkten mit einem herausragenden 80m-Hürdenlauf in 12,47 Sekunden und einem 100m-Sprint in 13,36 Sekunden. Bei den 14-jährigen Mädchen setzte Elina Haghighat Panah von der LG Radolfzell ein dickes Ausrufezeichen. Bei einem ungefährdeten Sieg sprintete sie über 100m in 13,32 Sekunden und im 80m-Hürdenlauf holte sie in 12,81 die höchste Punktzahl. Auch 1,50m im Hochsprung sind eine starke Leistung der Kaderathletin.

Beim 13-jährigen Jahrgang steht im Herbst die Kadernominierung an. Deshalb war interessant, wer schon jetzt Normen erreicht hat oder erreichen kann. So ist sicher Timothy Fenner (LG Radolfzell), der den Block Lauf mit 2134 Punkten gewann, mit seiner Leistung über 800m (2:25,85 Minuten) in Mannheim beim Kadertest dabei. Auch der Zweitplatzierte, Sedric Saur (TV Engen, 2097 Punkte) steigerte seine Leistungen erheblich. Er war über 75m (10,79 Sekunden, im 60m Hürdenlauf (10,64 Sekunden) und im Weitsprung (4,87m) der Beste. Ebenso Luca Rölli (LG Radolfzell, 3. mit 1881 Punkten) kann mit 2:33,45 Minuten den Sprung nach Mannheim zum Kader schaffen.

Bei den 13-jährigen Mädchen siegte klar Daria Shafeieva vom TV Engen mit 2287 Punkten im Block Sprint/Sprung. Stark ihr 60m-Hürdenlauf mit 10,59 Sekunden. Auch Ronja Svete liegt mit 10,66 Sekunden nur knapp über der Kadernorm. Sie gewann im Block Lauf mit 2234 Punkten. Ihre Mannschaftskollegin Blanca Bayha erreichte mit 2205 Punkten den zweiten Platz und überzeugte mit 4,59m im Weitsprung.

Als einzige in der Klasse W12 übertraf Lotte Nagel (PTSV Konstanz) die 2000-Punkte Marke. Sie gewann im Block Sprint/Sprung überlegen mit 2194 Punkten und holte die meisten Punkte im 60m Hürdenlauf mit 11,11 Sekunden. Bei den Jüngsten ragte Jan Strittmatter (M11, LG Radolfzell) im Vierkampf heraus. Er siegte mit 1335 Punkten vor Paul Speitler (LG Radolfzell), 1215 Punkte. Der ein Jahr jüngere Peter Kresalek (PTSV Konstanz) gewann seinen Vierkampf mit 1247 Punkten. Marlene Lang (LG Radolfzell, W11) siegte im Vierkampf mit 1419 Punkten und in der Klasse W10 stand Lucy Nagel (PTSV Konstanz) mit 1214 Punkten ganz oben. Bemerkenswert ist, dass alle Mannschaften der LG Radolfzell sämtliche Mannschaftswertungen sowohl im Drei- und Vierkampf sowohl im Blockmehrkampf gewannen.

Weitere Ergebnisse aus Bezirkssicht

M15: Block Sprint/Sprung: 1. Leo Bläs (LG Radolfzell) 2454 Punkte, 2. Maurizio Axmann (StTV Singen) 2420, 3. Mats Walker (PTSV Konstanz) 2163; M14: Block Sprint/Sprung: 2. Felix Hamburger (LG Radolfzell) 2376, 3. Finian Cooley (LG Radolfzell) 2161; Block Wurf: 2. Diego Meser-Pauner (TuS Iznang) 1991; W15 : Block Sprint/Sprung: 1. Marie Högel (TSV Aach-Linz) 2419, 2. Marija Zubcic (StTV Singen) 2243; W14: Block Lauf: 1. Laura Zieger (TV Rielasingen) 2154, 2. Josephin Hartwig (LG Radolfzell) 2067; Block Wurf: 1. Malin Richter (TuS Iznang) 2100, 2. Mia Demasi (TV Rielasingen) 1947; M13: Block Sprint/Sprung: 1. Valentin Lang (LG Radolfzell) 2133, 2. Quirin Wunder (TV Engen) 2029, 3. Tim Scheuble (TSV Aach-Linz) 1966; M12: Block Sprint/Sprung: 1. Dian Haghighat Panah 1703, 2. Julius Scherer (TSV Bodman) 1671, 3. Emil Böttcher (TuS Meersburg) 1535; Block Lauf: 1. Kimo Rothmund 1733, 2. Gabriel Farouk (TuS Meersburg) 1193); W13: Block Sprint/Sprung: 2. Mirta Persa (TuS Meersburg) 1678; Block Lauf: 3. Jasmin Heilig (StTV Singen) 1329; Block Wurf: 1. Neele Sökeland (LG Radolfzell) 1415; W12: Block Sprint/Sprung: Lea Thümmrich (TSV Bodman) 1979, Maja Czech (StTV Singen) 188; Block Lauf: Esther Niemann (PTSV Konstanz) 1777; Block Wurf: 1. Karolin Karkola (StTV Singen) 1776; M11: Dreikampf: 1. Henri Kiefer (TG Stockach) 1002; M10: Tim Peters (LG Radolfzell) 835.