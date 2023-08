Fußball vor 12 Stunden

Warum für die junge Fußballerin Leonie Reiser Klasse statt Masse das Erfolgsrezept ist

Die 17-Jährige will sich in der Oberliga durchsetzen. Beim Hegauer FV spielt sie auf der Sechser-Position. In wenigen Tagen steht der Saisonstart im DFB-Pokal an. Vorab haben wir mit Leonie Reiser gesprochen.