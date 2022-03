Schwäbisch Gmünd – HSG Konstanz II 32:26 (11:12). – Ohne eine ganze Reihe wichtiger Spieler wie unter anderem Pascal Mack, Jan Stotten und Jo Knipp, dafür aber mit den fünf A-Jugendspielern Fabian Zeller, Lucas Farias-Veeser, Ben Widmann, Moritz Ullrich und Fynn Osann war es am Ende vielleicht etwas die fehlende Cleverness, die der HSG Konstanz II zum ganz großen Coup fehlte.

Langer Schlagabtausch

55 Minuten lang lieferten sich die beiden Mannschaften einen äußerst attraktiven, temporeichen Schlagabtausch zweier talentierter Mannschaften. Die Verstärkungen aus der eigenen A-Jugend fügten sich sofort gut ein. Luca Merz traf nach rund zehn Minuten zur 3:2-Führung für die Gäste. In der ersten Hälfte waren vor allem Leidenschaft, Kampf und Wille Trumpf. Mit einer 12:11-Führung ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel gelang es der HSG jedoch nur noch rund weitere 15 Minuten, die Deckung so stabil zu halten. Der TSB Schwäbisch Gmünd zeigte sich in der letzten Viertelstunde gnadenlos effektiv, während die HSG-Talente sich bis fünf Minuten vor Schluss alle Optionen offenhielten (26:25). „Schwäbisch Gmünd hat verdient, aber zu hoch gewonnen. Die einfachen Fehler nach dem Abschluss haben uns das Genick gebrochen“, so HSG-Trainer Benjamin Schweda. (joa)

HSG Konstanz II Herrmann, Ebert (Tor); Mittendorf, Zeller (2), Böhlefeld (2), Farias-Veeser (2), Koch (4), Fehrenbach (4), Herbel (3/3), Merz (4), Eich (1), Widmann, Koester, Ullrich, Hadlich (3), Osann (1).

TSV Schmiden – TuS Steißlingen 31:33 (16:20)

Der TuS Steißlingen war von Anfang an gut im Spiel und konnte sich eine 6:1-Führung erspielen. So musste der TSV nach sieben Minuten die erste Auszeit nehmen. Diese zeigte Wirkung. Schmiden konnte den Vorsprung schnell verkürzen.

Dem TuS unterliefen in dieser Phase viele leichte Fehler in der Vorwärtsbewegung. Trainer Dominik Garcia hatte genug gesehen und musste seine Mannschaft in der folgenden Auszeit etwas lauter zurechtweisen. Mit Erfolg! So konnte der TuS Steißlingen doch noch eine 20:16-Führung mit in die Halbzeit nehmen.

Hektische Schlussphase nach Fehlern

Auch im zweiten Spielabschnitt lag der TuS zunächst relativ ungefährdet in Front. Doch der entscheidende Schritt in Richtung Vorentscheidung wollte nicht gelingen. Durch erneut verpasste Chancen und Fehler auf Seiten des TuS entwickelte sich eine spannende und vor allem hektische Schlussphase. In der 46. Spielminute konnte der TSV Schmiden den 25:26-Anschlusstreffer erzielen. Der TuS reagierte darauf erneut mit einer Auszeit und konnte in der Folge die immer müder werdenden Gastgeber im Zaum halten.

TuS Steißlingen Wildöer (6), Wangler (5), Faeser (4), Biedermann (4), Bartels (4), Klotz (3), Wangler (2), Hohlwegler (2), Seeger (1), Maier (1), Hipp (1), Weber, Storz, Kirill Glock, Gattinger, Bammel.

Das Fazit von Trainer Dominik Garcia: „Wir standen enorm unter Druck, dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen zu müssen. Das hat man der Mannschaft über weite Strecken angemerkt.“ (es)