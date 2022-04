Die Aufhebung der meisten Coronabeschränkungen ist das Signal auch an die Leichtathletik im Bezirk Hegau-Bodensee, wieder den vollen Umfang an Angeboten von Wettkämpfen stattfinden zu lassen. Im Engener Hegau-Stadion startet die Saison mit der traditionellen Bahneröffnung an zwei Tagen am 30. April und 1. Mai. Hier werden viele Disziplinen ab der Altersklasse U12 angeboten.

Am 7. Mai sind dann die Bezirksmeisterschaften der U12 bis U16 in Singen und am 15. Mai wird das traditionelle Stabhochsprungmeeting in Engen ausgetragen. Es findet im Rahmen des 175-jährigen Jubiläums des TV Engen statt. Die LG Radolfzell ist am 22. Mai Gastgeber für die Bezirks-Blockmehrkämpfe. Eine Bezirksauswahlmannschaft startet am 14. Mai im österreichischen Lustenau bei den IBL-Mannschaftsmeisterschaften.

Der erste Startschuss fällt in Engen

Am ersten Tag der Bahneröffnung in Engen sind an diesem Samstag die U16-Athleten bis zur Aktivenklasse an der Reihe, am zweiten Tag gibt es für die U12 und U14 ein Wettkampfangebot. Interessant wird sein, wie die Leistungsentwicklung bei den elf- bis 15-jährigen Nachwuchsathleten aussieht, nachdem im Bezirk eine neu gegründete Talentfördergruppe und der Regionalkader in der Vorbereitung über den Winter einmal in der Woche zusätzlich gemeinsam trainiert haben. Viele Vereine haben außerdem über Ostern in Trainingslagern ihre Athleten auf die Saison vorbereitet.

An beiden Tagen sind die Anmeldezahlen hoch, und man darf gespannt auf die gebotenen Leistungen sein, denn es geht gleich um Qualifikationen für die Landesmeisterschaften und Deutsche Meisterschaften.

Top-Stabhochspringer bei Stabi-Cup

Der traditionell am zweiten Tag der Bahneröffnung stattfindende Stabhochsprungwettbewerb ist in diesem Jahr der Auftakt zu einer Cup-Serie („BW Stabi-Cup 2022“), die in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Baden-Württemberg, dem Olympiastützpunkt Stuttgart und der LG Leinfelden-Echterdingen stattfindet. Hier sollen Einsteiger für das Stabhochspringen begeistert werden und die Spezialisten ihre Form nach dem Wintertraining testen können.

Auch ein Teil der Stabhochsprungelite aus Baden-Württemberg sowie deutsche Spitzenathleten aus Leverkusen sind am Sonntag am Start. Unter anderem der Deutsche U20-Vizemeister Ben Bichsel aus Radolfzell sowie Katharina Bauer aus Leverkusen.

Am Sonntag, 15. Mai, ist die zweite Serie des BW Stabi-Cup 2022 als Jubiläumsveranstaltung im 175. Jahr des TV Engen geplant. Auch hier wird das Springerfeld sehr attraktiv für Zuschauer sein, da hier erneut Topspringer zu Gast sein werden. Zwei weitere Springen werden in Leinfelden am 28. Mai und 11. Juni, dem Finaltag, ausgetragen. Den drei Erstplatzierten winken interessante Preise am Ende der Serie. Da Zuschauer wieder zugelassen sind, sind alle Interessierten eingeladen. (her)

Infos zu Wettkämpfen unter: www.la-hegau-bodensee.de