von Andreas Joas

Von Hamburg an den Bodensee: Die HSG Konstanz freut sich auf Neuzugang Nummer fünf für die neue Saison. Mit Jannes Timm (25) hat ein vielseitiger, torgefährlicher Rückraumspieler ligaunabhängig für zunächst ein Jahr bis 30. Juni 2022 unterschrieben. Zuletzt war der Allrounder beim Drittligisten HG Hamburg-Barmbek aktiv, in der Jugend trug er von der C- bis zur A-Jugend das Trikot des HSV Hamburg. Zuvor hatte die HSG im Hinblick auf die kommende Spielzeit schon Christos Erifopoulos (Frisch Auf Göppingen), Niklas Ingenpaß (TUSEM Essen), Lukas Köder (SG Leutershausen) und Leon Grabenstein (GWD Minden) verpflichtet.

Handball „Wollten ihm keine Steine in den Weg legen“: Felix Jaeger verlässt die HSG Konstanz im Sommer Das könnte Sie auch interessieren

Jannes Timm fühlt sich zwar als Mittelmann und im linken Rückraum am wohlsten, hat aber vor allem in der Jugend auch auf Linksaußen gespielt. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass er stets seiner Zeit voraus war. Als B-Jugendlicher spielte er mit dem HSV Hamburg schon in der A-Jugend-Bundesliga, besuchte das Sportinternat Hamburg und wurde als A-Jugendlicher zusätzlich Torschützenkönig der Herren-Oberliga bei seinem Heimatverein MTV Herzhorn. 236 Tore erzielte er in 31 Spielen. Lohn dieser herausragenden Leistungen waren die Berufung in die Landesauwahl Schleswig-Holsteins beim heutigen Junioren-Nationaltrainer Erik Wudtke und die Förderung im DHB-Stützpunkt.

Torgefährlicher Spieler

Der dynamische und sprunggewaltige Sohn des ehemaligen Erstligaspielers Jens Timm, der für die SG Flensburg-Handewitt spielte und seinen Sohn einige Jahre trainierte, war in jeder seiner Mannschaften stets ganz weit vorne in der Torschützenliste zu finden. Bei der DHK Flensborg oder aber bei der HG Hamburg-Barmbek jeweils in der 3. Liga. Fünftbester Torschütze der 3. Liga Nord-Ost war er und zuletzt mit 117 Treffern in 22 Partien in der vergangenen Spielzeit bester Torjäger der Hamburger, in der aktuellen Saison 23 Mal in vier Partien bis zum Saisonabbruch erfolgreich.

Ein echter Allrounder

„Jannes kann alles spielen und ist ein echter Allrounder“, freut sich André Melchert, Geschäftsführer der HSG, über die dadurch gewonnene Flexibilität und Variabilität. „Er ist schnell auf den Beinen, sucht viel den Wurf, ist aber vor allem ein sehr spielerischer Typ.“ Einer der Marke Instinkt- und Spaßhandballer, bei dem der Gegenspieler nie weiß, was als nächstes kommt und der das Tempospiel liebt. Der 1,88 Meter große Rückraumspieler studiert derzeit Marketing in Hamburg und wird während seiner Zeit bei der HSG Konstanz in der Schweiz ein Auslandsjahr an der Hochschule in St. Gallen oder Zürich absolvieren. „Ich habe Bock auf die 2. Bundesliga“, sagt Timm, „das ist die perfekte Kombination für mich. Ich verfolge alle HSG-Spiele. Viele reden auch über die HSG-Fans. Auf die Zuschauer freue ich mich ganz besonders.“