Es war 2008, als sich Peter Torebko mit 19 Jahren dazu entschied, Tennisprofi zu werden. Nur wenige Monate später reiste er nach Überlingen. Dort fand zum ersten Mal überhaupt ein Weltranglisten-Tennisturnier statt. „Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern“, erzählt er. „Wir haben bei der Turnierleitung angerufen und gefragt, wo wir übernachten können. Da wurde uns eine private Unterkunft angeboten.“

Dieses Erlebnis war einschneidend, denn mit der Familie Schmid verbindet ihn bis heute eine tiefe Freundschaft. „Ich war in den vergangenen Jahren regelmäßig auch privat in Überlingen“, sagt der 32-Jährige. „Ich fühle mich da schon irgendwie wie zuhause.“

Tennis Spitzentennis und Wetterglück in Überlingen Das könnte Sie auch interessieren

Das Gefühl könnte sich noch deutlich verstärken, denn ab Oktober wird Peter Torebko Wahl-Überlinger. Er hat das Angebot angenommen, als Clubtrainer für den TC Überlingen zu arbeiten. Der Kontakt kam über Marco Jäger zustande.

Das ist Peter Torebko Der 32-Jährige ist im polnischen Bytom geboren und mit einem Jahr mit seinen Eltern nach Wesel gezogen und dort aufgewachsen. Mit neun Jahren begann er mit dem Tennis. Nach dem Schulabschluss hat er sich 2008 dazu entschieden, als Tennisprofi sein Geld zu verdienen. Bislang hat er zehn Einzeltitel auf der ITF-Tour erreicht. Seine beste Platzierung in der Weltrangliste war Platz 182 (2012). Im selben Jahr schaffte er fast den Sprung ins Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon. Eine ganz besondere Verbindung hat er zu Überlingen. Er war in seinem ersten Profijahr bereits bei der Premiere des Weltranglistenturniers Überlingen Open und hat seitdem sehr enge Verbindungen an den Bodensee.

„Er fragte mich, als ich im Juni in Überlingen war, ob ich mir das vorstellen könne“, erinnert sich der 32-Jährige. „Wir blieben in Kontakt und kamen so ins Gespräch.“

„Peter Torebko ist für uns die absolute Wunschbesetzung“, betont der 1. Vorsitzende des TV Überlingen, Michael Stehle. „Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit und bin sicher, dass er uns mit seiner Erfahrung absolut weiterbringen kann.“

Fußball Eine reibungslose Fußballsaison im Bezirk Bodensee? Daran glaubt derzeit niemand Das könnte Sie auch interessieren

Bis zum Frühjahr wird der Tennisprofi dem Verein als Trainer zur Verfügung stehen. Hierzu zieht er an den Bodensee und wird in seiner Freizeit seine BWL-Bachelorarbeit an der Fernuniversität schreiben. Die Trainingseinheiten werden in der Tennishalle in Altbirnau absolviert.

„Wie es im Frühjahr weitergeht, werden wir dann sehen“, erklärt Peter Torebko. „Ich würde sehr gerne in der 2. Bundesliga für Essen spielen und den Aufstieg schaffen.“ Außerdem ist er für weitere Mannschaften international im Einsatz.

Tennis Spitzentennis in Überlingen – mit Zuschauern! Das könnte Sie auch interessieren

Michael Stehle ist dabei zuversichtlich, dass ein Weg gefunden werden kann: „Wir nehmen den Winter sozusagen als Testphase, schließlich hat Peter Torebko noch nie als Vereinstrainer gearbeitet.“

„Ich freue mich riesig auf Überlingen“, sagt der Tennisprofi aus Wesel, der auch beim Volksbank Überlingen Cup vom 12. bis 16. August beim TC Überlingen aufschlagen wird. „Es ist eine wunderschöne Gegend mit tollen Leuten. Dass ich dort nun arbeiten darf, sehe ich als Privileg.“ Und wer weiß, vielleicht beginnt nach der 29-jährigen Ära von Peter Oroszpataki beim TC Überlingen die Ära Peter Torebko.