Wenn Jannik Höntsch in diesen Tagen mit seiner Freundin am Mindelsee oder in den Wäldern des Bodanrück spazieren geht, dann hat der 22-Jährige viel Zeit, um nachzudenken und seine Karriere als Leistungsschwimmer Revue passieren zu lassen.

Seit einiger Zeit steht fest, dass er nicht wie eigentlich geplant ans College in die USA gehen, sondern sich fortan auf sein Studium der Politik und Verwaltungswissenschaft an der Uni in seiner Heimatstadt Konstanz konzentrieren wird. „Bei mir kommt da überhaupt keine Wehmut auf“, sagt er, „das ist genau der richtige Zeitpunkt für mich, und ich freue mich auf den neuen Abschnitt.“

Es sind die Momente mit seiner Freundin oder seiner Familie, die der Konstanzer gerade besonders genießt. Zuhause zu sein, statt in den Vereinigten Staaten, wie vor zwei Jahren geplant. Dass es nicht geklappt hat mit dem Studium in Amerika, hatte zwei Gründe: einen persönlichen und einen finanziellen. Die erste Option war ein College in Hawaii. „Da wurde mir aber bewusst, dass mich meine Familie nicht oft besuchen kommen und ich als Student nicht aus Jux einfach so mal heimfliegen kann“, sagt Höntsch. Er wollte für seine Geschwister mehr sein als nur der Bruder, der ab und zu mal zu Besuch kommt.

Dann wäre noch eine Uni in Tampa in Florida infrage gekommen. „Von dort aus gab es immerhin Direktflüge nach Deutschland, doch das war finanziell nicht realisierbar“, sagt Höntsch. „Nachdem mir meine Eltern schon während meiner Zeit in Halle viel geholfen hatten, stand von Anfang an fest, dass ich nur rübergehe, wenn ich einen Großteil selber bezahlen kann.“

Nach Halle an der Saale hatte es den damals 15-Jährigen vor sieben Jahren gezogen, wo er am Sportinternat mit internationalen Größen wie Doppelweltmeister Paul Biedermann trainierte.

Dass er sich trotz allen Aufwands nicht für Olympische Spiele oder internationale Titelkämpfe qualifizieren konnte, beschäftigt Jannik Höntsch nicht. „Ich bereue nichts und habe auch nicht das Gefühl, etwas verpasst zu haben“, sagt er. „Ich war eh nie der klassische Leistungssportler. Im Training war ich immer sehr diszipliniert und habe alles gegeben, ich habe es aber auch immer genossen, mit den Kumpels wegzugehen und die freien Tage zu genießen.“

Jannik Höntsch (links) mit seinem damaligen Teamkollegen in Halle an der Saale, dem mehrfachen Weltmeister Paul Biedermann. | Bild: privat

Da er nie mit Scheuklappen nur aufs Wasser geschaut habe, sei für ihn der Sprung aus dem Becken ins Studentenleben nicht so gravierend. „Im Leistungssport habe ich viel, viel Spaß gehabt, du kannst aber nie komplett zufrieden sein“, erklärt Höntsch, „man steht schon unter enormem Druck. Vieles ist leichter, wenn der nicht mehr da ist. So genieße ich gerade die Freiheit, selbst bestimmen zu können, was ich esse oder wann ich ins Bett gehe.“ Der angehende Journalist will nun „neue Sachen ausprobieren, vielleicht auch wieder mal Fußball spielen“.

Ganz weg vom Sport und dem Schwimmen ist er dabei aber nicht. Nach wie vor hat er Kontakt zu den alten Kumpels aus Halle, neben Paul Biedermann unter anderem der Olympiaturner Nick Klessing, mit dem Höntsch sich ein Zimmer teilte. „Ab und an schreiben wir uns“, sagt der Konstanzer, der zuletzt im Januar auf Besuch in Sachsen-Anhalt war.

Jannik Höntsch (von rechts) und seine Sparta-Kumpels Benjamin und Philipp Singer. | Bild: Feiertag, Ingo

Und dann ist da ja noch sein Verein, der SK Sparta. So gemütlich das Leben nun auch manchmal ist, Jannik Höntsch wird sicherlich das eine oder andere Mal mit seinen alten Freunden ins Becken steigen. „Ich werde in den Liga-Wettkämpfen starten und das Team vielleicht noch im einen oder anderen Wettkampf bei wichtigen Staffeln unterstützen, um Spaß zu haben“, sagt Höntsch. Ehrgeizig, aber entspannt. So ganz ohne Druck.